Filippo Turetta è ufficialmente indagato per tentato omicidio: trovati capelli accanto alle macchie di sangue

Filippo Turetta, il 22enne scomparso dallo scorso sabato insieme alla sua ex fidanzata, Chiara Cecchettin, sua coetanea, è ufficialmente indagato per tentato omicidio.

A Fossò, dove erano state repertate alcune macchie di sangue, sarebbero stati trovati dei capelli, che potrebbero appartenere proprio a Chiara, ma saranno gli esami del Dna a dirlo con certezza.

Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

Svolta nelle indagini per la scomparsa di Chiara Cecchettin, 22 enne di Vigonovo, e del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Il 22enne – stando a quanto riferisce l’Ansa – è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio.

Nelle scorse ore è emersa un’importante novità. Sul tratto di strada nella zona industriale di Fossò (Venezia), dove domenica scorsa sono state repertate alcune presunte macchie di sangue, sarebbero stati rinvenuti anche dei capelli. Saranno gli esami del Dna a dire se appartengano a Chiara o Filippo.

Dei due ex fidanzati non si hanno notizie dallo scorso sabato sera, quando hanno cenato insieme nel fast food di un centro commerciale di Marghera (Venezia). Da allora più nessuna traccia di Chiara e Filippo, che avevano avuto una relazione interrotta qualche mese per volontà della ragazza.

Notizia in aggiornamento.