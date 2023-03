Qui era una semplice 20enne, oggi è la donna più acclamata della TV italiana

Oggi ha 81 anni ed è la donna più acclamata della TV italiana ì e non solo. Vediamo com’era da giovane.

Nella TV italiana la donna in questione è un concentrato di energia e caparbietà, caratteristiche che le hanno permesso di diventare famosa.

Una donna della TV italiana dall’energia incontenibile

Probabilmente, da questa foto presa dal suo profilo Instagram non riuscirai a riconoscerla. Un indizio potrebbe essere il taglio di capelli che, da quando aveva vent’anni ad oggi non è affatto cambiato.

Nello scatto che lei stessa ha condiviso, nell’aprile del 2021, in occasione del suo 80esimo compleanno, la donna della TV italiana in questione, ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi fan che negli anni sono tantissimi anche tra i più giovani.

La ragazza compita immortalata nella foto che risale ad oltre sessant’anni fa è oggi diversa. Il grande pubblico televisivo ha avuto modo di apprezzarla appieno soltanto nell’ultimo decennio, ma in realtà, la donna della TV italiana vive nel mondo della televisione, della musica e dello spettacolo da tanto tempo, svolgendo un ruolo fondamentale dietro le quinte, collaborando con artisti importanti come Mino Reitano e Ornella Vanoni fin dagli anni ’60.

Inoltre, ha curato il percorso artistico e musicale di grandi nomi della musica italiana, come Mia Martini e Fabrizio De André. Se negli anni abbiamo avuto grandi artisti, dobbiamo ringraziare anche lei per il suo fiuto per i talenti. Sicuro di non averla ancora riconosciuta?

Sì, è proprio lei: donna più acclamata della TV italiana

Dopo le ultime considerazioni di cui sopra, probabilmente ti è apparso chiaro che la donna della TV italiana in questione è proprio lei: Mara Maionchi.

Nella sua carriera, l’artista, oltre ad aver collaborato con artisti del calibro di Ornella Vanoni e Tiziano Ferro, ha visto decollare la sua carriera televisiva nel 2008 con la sua partecipazione ad X Factor. Nel talent è stata giudice durante vari anni. Successivamente, è stata una concorrente di Let’s Dance, è stata anche prof ad Amici di Maria De Filippi, ha lavorato a Io canto e Italia’s Got Talent.

Alberto Salerno è suo marito dal 1976. Dal paroliere e produttore discografico, sono nate due figlie: Giulia, classe 1977, e Camilla classe 1981. La Maionchi ha tre nipoti, che lei ha definito come la sua ragione di vita.

In un’intervista a Domenica In, Mara ha parlato del suo lungo legame con il marito, affermando che all’inizio aveva dei dubbi poiché Salerno è più giovane di lei di 10 anni, ma che la madre l’ha spinta in quella relazione che poi è durata nel tempo.

Non solo tv, la Maionchi è stata in radio ed è autrice di tre volumi. Scommettiamo che la sua carriera sarà ancora lunga.