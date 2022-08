“Ecco come l’ho scoperto”, Mara Maionchi a cuore aperto: tutta la verità sul tumore

Mara Maionchi è pronta a tornare in tv ma non sarà tra i giudici di X Factor lasciando un vuoto notevole. Vediamo perché.

L’ormai famosissima anche tra i giovanissimi Mara Maionchi ha scelto di raccontare come ha scoperto di avere il tumore al seno.

Mara Maionchi il futuro in tv

Si sta preparando ad una nuova avventura sul piccolo schermo Mara Maionchi. Non un impegno qualunque ma uno con uno scopo ben preciso. La discografica, infatti, ha scelto di non partecipare ad X-Factor di cui è stata giudice per diverse edizioni.

Una grande amante della vita, Mara Maionchi, che ha scelto di non accontentarsi della sola carriera discografica per approdare in televisione diventandone uno dei volti più noti. Non solo la carriera ma nel suo futuro l’artista vede anche i suoi affetti.

Piuttosto, sarà uno dei volti del format che andrà in onda su Rai2 che prende il nome di Nudi per la Vita e che avrà inizio a partire dal 12 settembre. La produttrice, che oggi ha 81 anni, lo condurrà in compagnia di Marcello Sacchetta. In un’intervista al quotidiano La Nazione, lei stessa ha scelto di partecipare al format con l’obbiettivo di raccontare il dramma che ha vissuto sulla sua stessa pelle: il tumore al seno, sperando che la sua esperienza possa essere utile a qualcun altro.

Un brutto male da sconfiggere

Mara Maionchi, infatti, ha scoperto di avere un tumore al seno e, durante la trasmissione, seppur utilizzando toni leggeri, cercherà di essere quanto più esaustiva possibile. Del resto, come ha dichiarato nel corso dell’intervista, ha affermato di non sentirsi una conduttrice:

“Certo, dopo aver fatto tanti altri lavori ho incontrato la musica. Con mio marito siamo stati al servizio della musica e dei cantanti”.

Parlando del tumore ha raccontato di aver avuto una bella tranvata. Nel suo caso, i tumori erano due sarcomi maligni. La diagnosi arrivò a 73 anni e dovette affrontare un’operazione che, però, portò alla scoperta dei linfonodi sani. Per lei fu una vera fortuna.

Sicuramente, ancora una volta, la Maionchi racconterà al suo pubblico il suo dolore con la consueta ironia e decine di parole da bippare. Del resto, lei stessa ha dichiarato di volerlo raccontare a quante più persone possibile affinché tutti possano fare prevenzione. Non come sua mamma che arrivò a 99 anni senza farsi mai un controllo ma sempre sana come un pesce nonostante fumasse e bevesse.