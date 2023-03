Mestre, ragazzina azzannata dal suo rottweiler

Stava giocando in giardino come sempre faceva insieme al suo amico a quattro zampe, quando a un certo punto si è scagliato contro di lei azzannandole una gamba. Fortunatamente, un vicino ha visto la scena ed è intervenuto in suo aiuto.

Azzannata dal suo cane a Mestre

Una 14enne di Mestre stava giocando con il suo rottweiler nel giardino di casa come faceva molto spesso. Sembrava una mattina come tante ma a un certo punto la situazione è degenerata e l’animale l’ha attaccata.

Non sono chiari i motivi per cui sia successo, solitamente infatti il cane attacca quando c’è una situazione di pericolo o minaccia ma in quel caso era un momento di gioco. Il rottweiler ha attaccato la bambina mordendola violentemente a una gamba provocandole un dolore lancinante.

Così quella tranquilla mattinata si è trasformata in una tragedia, fortunatamente sventata dal vicino di casa della giovane. L’uomo ha sentito le urla di aiuto e dopo essere uscito di casa e aver visto cosa stava accadendo, non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per mettere il salvo la 14enne dolorante e spaventata da quello che inspiegabilmente stava accadendo.

Subito ha chiamato il 118 e c’è stata la corsa in ospedale, dove è stata curata la ferita provocata dal cane inferocito. Un morso molto grave che se fosse stato più profondo avrebbe reciso la safena con terribili conseguenze per la ragazza, che comunque dovrà sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica.

L’aggressione

Difficile stabilire con esattezza cosa abbia fatto scattare la furia nel cane. Come raccontato dalla giovane e dal vicino che provvidenzialmente l’ha salvata, era una domenica mattina in cui la ragazza, residente nella zona di Favaro, stava giocando con il suo cane in giardino.

Stando a quanto accertato dalle autorità, quel cane non ha mai manifestato in passato comportamenti simili nei confronti dei proprietari e questo è stato confermato anche da altri vicini di casa.

Era un bravo animale e spesso la 14enne giocava con lui sfruttando il grande giardino della casa dove vive con i genitori. A un certo punto è successo l’imprevedibile e il cane si è scagliato contro la ragazza, ce se lo è ritrovato attaccato alla gamba, con i denti affondati nel polpaccio.

Non è stato un morso ma una vera e propria presa che il rottweiler non aveva intenzione di mollare mentre la sua padroncina piangeva dal dolore.

Così il vicino di casa ha scavalcato la recinzione ed è riuscita a liberarla, purtroppo però il danno era grave, infatti la morsa del cane era stata così violenta che quasi le aveva portato via un pezzo di carne.

Sono stati chiamati i soccorsi e mentre il personale sanitario cercava di fermare l’emorragia, l’ambulanza correva verso l’ospedale dell’Angelo dove è stata medicata e visitata da un chirurgo plastico.

La ferita non è superficiale, anzi è scesa abbastanza in profondità ma è troppo fresca per intervenire subito e sebbene la giovane dovrà avere un nuovo consulto con il chirurgo quando la ferità starà meglio, probabilmente dovrà ricorrere a un intervento di chirurgia plastica per ricostruire la zona della gamba danneggiata.

La gestione dei rottweiler

Non è di certo il primo incidente che ha per protagonista un cane e sebbene ogni padrone pensa di conoscere il proprio, possiamo dire che il rottweiler in particolare, è una razza difficile da gestire.

Si tratta di animali equilibrati e fedeli al padrone però con un grande istinto di difesa del territorio, motivo che li rende particolarmente adatti per la guardia ma anche soggetti a reazioni violente di cui forse nemmeno si rendono conto e senza fare un distinguo fra amici e nemici, attaccano senza preavviso.

È quindi molto difficile capire cosa lo abbia fatto arrabbiare al punto di ferire gravemente la persona con cui stava giocando. Non ci sono state denunce in merito a questa vicenda però è stato informato il Servizio Veterinario che insieme alla famiglia della giovane dovrà valutare se il rottweiler è pericoloso e quindi decidere come procedere.