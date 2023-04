Questa settimana si riempiranno i portafogli di 3 segni zodiacali: i fortunati

Una settimana proficua per questi tre segni zodiacali, che potranno fare dei soldi facili per tutto il tempo e riempire il portafogli.

Ogni settimana la ruota dei segni zodiacali gira a favore o sfavore. La posizione di ogni pianeta determina cosa possa o meno accadere ad segno. In questo caso le caratteristiche personali non servono a nulla, perchè sono le influenze e il pianeta predominante a fare da padroni. Questa settimana, in particolare, questi 3 bellissimi segni riceveranno dei soldi facili. La fortuna sta per bussare a queste porte ed è il caso di aprirle subito.

Segni zodiacali fortunati: una settimana con il portafogli gonfio

Un momento di grande fortuna per 3 segni dello zodiaco. Il mese di Aprile è iniziato nel migliore dei modi, per questo i Pianeti strizzano l’occhio ad alcuni in particolare. Questi 3 si ritroveranno con una somma di denaro molto importante da gestire: da un nuovo lavoro sino ad una eredità. In ogni caso, quello che succede è positivo e bisogna vivere il momento a pieno.

Toro

Il segno concreto e sempre pronto ad innamorarsi delle cose terrene è il Toro. Questa settimana, tutte le persone che sono nate sotto questo segno si renderanno conto della loro fortuna travolgente. Se di solito il Toro non bada a spese e ha le mani bucate, questa volta capirà che conservando si potrà anche ottenere molto di più.

Avrà voglia di pensare al futuro e di fare degli investimenti importanti. Le Stelle consigliano di approfittare del momento, darsi una mossa e usare questa settimana favorevole per ottenere ciò che si desidera da tempo. La ruota gira e presto il Toro dovrà scendere a compromessi: meglio spendere ora che i soldi ci sono.

Leone

Il Re è in una fase della vita molto importante e questa settimana è di aiuto.

Il segno del Leone si ritroverà dinanzi a scelte importanti. Potrà cambiare lavoro oppure avere una promozione, il tutto condito da un ottimo riscontro economico. La fortuna è a favore, ma è bene essere consapevoli che si tratta di una porta aperta a tempo.

Chi gioca bene tutte le carte potrà ottenere un riscontro in denaro notevole. Il conto in banca sorriderà così come il portafoglio. È il momento di investire, acquistare e accumulare una ricchezza mai vista prima. Un consiglio? Seguire sempre i consigli delle persone care e non fare un passo più lungo del consentito.

Bilancia

Accorto e sempre attento, il segno della Bilancia non ama rischiare. Tuttavia la fortuna sta arrivando e una somma di denaro abbraccerà il dolcissimo Bilancia. Potrebbe essere una eredità, una vendita inaspettata oppure una promozione.

I nati sotto questo segno tendono a non godersi il momento, sentendosi quasi in colpa. Eppure, questa volta i Pianeti sorridono e sono a favore: una piccola finestra aperta per una settimana. Bisogna prendere tutto ciò che arriva, senza guardarsi indietro.