Questa monetina da 2 centesimi vale 6500 euro: controlla se c’è questo dettaglio

Esiste una monetina da 2 centesimi di cui il valore è spropositato, se ce l’avete potreste venderle fino a 6.500 euro.

Purtroppo, le monete meno apprezzate sono proprio i centesimi di dollaro e di euro. Il motivo? Il loro valore è limitato e raramente si può guadagnare qualcosa di concreto, proprio per questo sono le emissioni meno entusiasmanti. Però, non tutti sanno che una semplice monetina di 2 centesimi potrebbe valere ben 6.500 euro, una cifra molto alta: tutti i dettagli.

Monetina da 2 centesimi: vale 6.500 euro

Il collezionismo di monete è una passione che sta coinvolgendo moltissime persone, anche i più giovani. Ovviamente, la collezione comprende soprattutto le monete emesse legalmente con alcune particolarità, ovvero: breve periodi di tempo in circolazione, errori di conio o rilevanza storica. Ma possono essere collezionate perché ne sono state emesse in piccole quantità oppure perché esteticamente sono affascinante.

Però, anche i collezionisti hanno delle preferenze, infatti, non tutti apprezzano i centesimi. Intendiamo sia quelli di dollaro e anche quelli di euro. Soprattutto i €0,01 e i €0,02, infatti, molti sono svaniti dalla circolazione perché non vengono più utilizzati, quindi la zecca ha smesso di produrli.

Ma non tutti sanno che esistono dei 2 centesimi molto particolari che hanno un valore assurdo, di ben 6.500 euro. Di quale monetina si tratta? Non ci crederete mai, ma stiamo proprio parlando di questa, l’avrete sicuramente vista: tutti i dettagli.

Ecco di quale moneta si tratta

Come vi abbiamo detto in precedenza, una moneta può prendere del valore se è stata emessa in piccole quantità. È proprio il caso di questa moneta da 2 centesimi che è stata emessa in Italia nel 2002. Si tratta di una versione limitata, di circa 7000 esemplari, ma che avrete sicuramente visto anche da vicino.

Avete presente la famosissima moneta del 2002 con una raffigurazione della Mole Antonelliana di Torino? Se ce l’avete, controllate se possiede un clamoroso errore di conio. Ovvero, se al posto dello storico simbolo del capoluogo piemontese, trovate una rappresentazione del Castel del Monte di Puglia, ovvero, la classica “testa” della monetina di 1 centesimo.

Questo errore, potrebbe farvi guadagnare ben 6.500 euro. Purtroppo però, non si trovano facilmente, perché la zecca si era accorta di questo errore così importante, infatti, alcune furono distrutte. Ma ancora oggi molte potrebbero essere in circolazione.

Proprio per questo, vi consigliamo di cercare questa monetina da 2 centesimi dentro il portafoglio, nelle tasche dei vestiti o tra gli oggetti che non utilizzate più. Potreste essere voi i fortunati.

Ovviamente, deve essere a fior di conio per valere 6.500 euro, altrimenti se è solamente in buone condizioni, il prezzo potrebbe abbassarsi notevolmente a 2500 euro.