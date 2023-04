Lenzuola del letto, ogni quanto bisogna lavarle? La risposta che cambierà tutto

Lenzuola del letto, ogni quanto bisogna lavarle? Ecco cosa dicono gli esperti. Arriva la risposta che cambierà anche la tua routine di pulizie domestiche.

Ogni quanto lavi le lenzuola del letto? Questa è la regola di cui non puoi fare necessariamente a meno: da oggi cambia tutto. Ecco cosa hai sbagliato fino ad ora.

L’igiene in casa è essenziale per salvaguardare la salute di tutti

Quante volte ti sei chiesto perché devi lavare, per esempio, accappatoio e asciugamani se quando li utilizzi sei perfettamente pulito?

È questo un dubbio esistenziale che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita. La stessa domanda riguarda anche le lenzuola e le coperte che mettiamo sul letto. Quando andiamo a dormire, certamente ci infiliamo sotto le coperte con il pigiama pulito e dopo aver fatto la doccia.

Eppure, la corretta pulizia della biancheria da letto e non solo, è fondamentale essenzialmente per una ragione: per scongiurare che germi e batteri entrino a contatto con la nostra pelle.

Anche se asciugamani, pigiami, lenzuola e coperte sono pulite, dopo qualche giorno devono essere lavate. Parliamo per esempio delle lenzuola del letto. Siamo sicuri che anche tu sei particolarmente attento alla pulizia e all’igiene. Ma ti chiediamo: ogni quanto le cambi? Forse stai sbagliando tutto. Ecco la risposta che cambierà ogni cosa.

Lenzuola del letto: ogni quanto bisogna lavarle

Appurato che tutti teniamo alle pulizie domestiche e all’igiene della casa e appurato che tutti cambiamo frequentemente lenzuola, coperte e pigiami, dobbiamo però risolvere un dubbio che assilla tanti: ogni quanto bisogna lavare la biancheria da letto?

Oggi analizziamo in particolare il caso delle lenzuola del letto: ogni quanto bisogna lavarle? Arriva finalmente una risposta definitiva. A risolvere il dilemma è l’American Cleaning Institute, un’organizzazione che indirizza i consumatori non solo all’acquisto di prodotti idonei per la pulizia della casa ma che elargisce anche consigli sulle pulizie.

In merito per esempio alle lenzuola del letto, l’American Cleaning Institute dice che bisognerebbe lavarle almeno ogni 2 settimane ma spesso si tende a tenere sul proprio letto le stesse lenzuola anche per più di 20 giorni o secondo alcune statistiche, addirittura per un mese.

Niente di più sbagliato dicono gli esperti. Ogni 15 giorni bisogna cambiare le lenzuola del letto e ridurre ancora di più queste tempistiche se durante la notte sudiamo.

Diciamo che il giorno perfetto per effettuare cambio e lavaggio è il settimo: dopo una settimana germi e batteri iniziano a proliferare e possono diventare pericolosi per noi finendo per invadere il nostro letto.

Anche Philip Tierno, biologo dell’Università di New York, afferma che non cambiare le lenzuola del letto per settimane, accresce il rischio di far proliferare funghi.

Certo, è necessario sapere che cambiare frequentemente lenzuola e coperte non è sufficiente a fermare la proliferazione di germi e batteri: è necessario procedere spesso anche con la pulizia di cuscini e materassi.

Parlando di pulizia e lenzuola, non possiamo non menzionare anche il pigiama: non ha senso cambiare le lenzuola se poi ci infiliamo a letto con il pigiama sudato o sporco. Sempre secondo l’American Cleaning Institute, il pigiama si dovrebbe lavare dopo 4 utilizzi, 6 utilizzi se lo indossi dopo aver fatto la doccia.

Per quanto riguarda invece gli asciugamani? Come bisogna procedere? L’associazione americana viene ancora una volta in nostro aiuto: esse si devono cambiare dopo averle utilizzate per 5 volte.

Discorso diverso per indumenti intimi, calze e calzini che dovrebbero essere lavati ovviamente dopo ogni utilizzo. Il reggiseno invece, una volta ogni 3 giorni dando così modo all’elastico del corpetto di riacquistare la sua forma dopo il lavaggio.

Sul tema del lavaggio biancheria e delle pulizie domestiche c’è purtroppo ancora troppa disinformazione. Uno studio condotto lo scorso anno, ha analizzato le abitudini di alcune persone, uomini e donne, provenienti da ogni parte del mondo, stilando una classifica che fa un po’ storcere il naso.

Secondo i dati emersi da questo studio, il 12% degli uomini single, residenti in Inghilterra, ha ammesso di utilizzare le stesse lenzuola del letto per più di 4 mesi. Dati più incoraggianti arrivano dal Nord Europa dove il 62% di donne single ha affermato di cambiare le lenzuola ogni 15 giorni, ogni 3 settimane invece le coppie.

A prescindere da dati e statistiche, la pulizia della casa è fondamentale, ancor più importante è poi l’igiene che riguarda la biancheria da letto. Davvero impossibile immaginare quanti germi, batteri, acari e capelli sono presenti su lenzuola, pigiami e asciugamani. Ecco perché dovresti preoccuparti di cambiare la biancheria da letto con più frequenza senza aspettare tempi lunghissimi.