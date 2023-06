Sfida matematica, hai solo 13 secondi per risolvere il problema: chi ce la fa?

Sai risolvere una sfida matematica in appena 13 secondi? Prova anche tu questo test del quoziente intellettivo e affronta questa sfida. Solo così scoprirai se sei in grado di farcela!

Vuoi mettere alla prova il tuo quoziente intellettivo? Allora non ti resta che risolvere una sfida matematica, ma sappi che hai solo 13 secondi di tempo per trovare la soluzione.

Anche se ti sembreranno pochi, in realtà sono sufficienti per chi ha certe abilità e vuole dimostrarle proprio grazie ad un test.

Non solo, le sfide matematiche sono anche un ottimo metodo per allenarsi e per stimolare le proprie capacità intellettive, quindi provare ad esercitarsi è un bene. E puoi farlo con questo test colorato, perfetto per sottoporre ad un buon allenamento il cervello. Scopriamo di cosa si tratta!

Una sfida matematica per allenarsi

La sfida matematica, come già detto, è una prova per misurare il proprio quoziente intellettivo e serve anche a stimolare le capacità di calcolo e di logica della persona. E’ chiaro che non tutti sono in grado di risolvere un test QI, e sono davvero in pochi a trovare la soluzione, ma lo sono ancora meno coloro che la trovano in 13 secondi.

Tuttavia, se ci riesci, sappi che puoi considerarti un genio. Quella che ti proponiamo è una sfida matematica colorata e allegra, molto accattivante, che dovrai risolvere mettendo in pratica tutte le tue capacità di calcolo e di logica.

Dunque, dovrai concentrarti al massimo e sfruttare tutta l’intelligenza di cui disponi per trovare la soluzione. Vediamo di seguito in cosa consiste questa sfida matematica!

In cosa consiste questa sfida matematica

Poiché è una sfida matematica, sono necessari dei calcoli per ottenere il risultato dell’operazione finale presente nell’immagine, ma prima devi trovare il valore di ciascun elemento. Gli elementi sono il fiore, la tazza e la bottiglia d’acqua, e per ognuno di essi c’è un valore che va ricercato.

Per riuscirci, devi prendere come punto di riferimento i risultati delle prime tre operazioni, che sono: tre fiori con risultato 30, 2 tazze e 1 fiore con risultato 12 e 1 tazza più una bottiglia con risultato 16.

A questo punto devi mettere in pratica tutte le capacità di logica di cui sei capace e calcolare rapidamente il valore di ciascun elemento. Per ottenere migliori risultati concentrati e fai appello alla tua intelligenza.

Evita di distrarti e non scrivere nulla. Ovviamente, non devi utilizzare la calcolatrice, visto che l’obiettivo di questa sfida matematica è quello di valutare le tue capacità di calcolo.

Facendo riferimento ai risultati presenti nelle prime tre righe, devi fare in modo di trovare a quanto corrisponde il valore di ciascun elemento. Oltre che esercitarti, questo test è ottimo anche per divertire e rilassare, quindi libera la tua mente e concentrati. Ricorda che hai solo 13 secondi per dare la soluzione!

Se trovi la soluzione in 13 secondi superi il test QI

Se hai trovato la soluzione dell’ultima operazione nel tempo stabilito, ovvero 13 secondi, hai raggiunto il tuo scopo! Puoi dire di avere una mente geniale e di avere anche ottime capacità di calcolo e di logica. Questi due fattori, infatti, sono essenziali per vincere i test matematici e dimostrare di avere un livello di QI elevato. Tuttavia, se non hai saputo dare la risposta, non preoccuparti, ecco di seguito la soluzione. Scopriamo a quanto corrisponde il valore di ciascun elemento e qual è il risultato dell’operazione finale:

10 è il valore del fiore;

1 è il valore della tazza;

15 è il valore della bottiglia.

Il valore dell’operazione finale, tenendo conto del valore di ciascun elemento, è quindi pari a 25. Anche se non hai indovinato, siamo certi che anche per te il test è stato motivo di divertimento, per cui proponilo anche ai tuoi amici e continua a rilassarti!