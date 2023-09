Di lui non si avevano notizie da due giorni, e poche ore fa, la tragica scoperta. Il corpo di un ragazzo di 14 anni è stato ritrovato da un bagnante.

Si trovava sull’Isola dell’amore, in provincia di Ferrara. Il suo corpo è stato subito recuperato dai Vigili del Fuoco. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Cadavere trovato in spiaggia

Aveva solo 14 anni ma erano due giorni che non dava notizie. Il ragazzo era in una comunità ed era seguito da un’associazione. La sua vicenda è molto complessa: tutti speravano nel suo ritrovamento, ma non c’è stata speranza. Quest’oggi, intorno alle ore 12, nei pressi del faro di Goro e la spiaggia dell’isola dell’Amore, il suo corpo è stato avvistato da un bagnante.

Questi ha subito allertato le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti per il recupero del cadavere. Il giovane, come dicevamo, aveva solo 14 anni, ed era seguito da un’associazione in una comunità. L’allarme per la sua scomparsa era stato dato sabato sera, intorno alle ore 19.30 quando, mentre era in spiaggia nell’Isola dei Gabbiani ad Ariano Polesine, chi era con lui non l’ha più visto.

Una delle ipotesi più accreditate da chi sta indagando sulla vicenda, è quella dell’allontanamento volontario. Il suo corpo, come dicevamo, è stato avvistato questa mattina da un bagnante, che ha dato subito l’allarme ai vigili del fuoco, i quali si trovavano in prossimità con delle moto d’acqua per le ricerche di superficie.

Era quello di un 14enne scomparso

Il corpo è stato, poi, recuperato ed è adesso a disposizione delle autorità giudiziarie per le indagini del caso. I suoi effetti personali sono stati ritrovati subito dopo la scomparsa, piegati con dovizia sulla sabbia dell’isola dei Gabbiani, il lembo più meridionale del Delta polesano, alla foce del Po. Il 14enne era di origini africane e, come dicevamo, fra le ipotesi, ci sarebbe la possibilità che si sia allontanato volontariamente, tanto che non era nuovo a tentativi di fuga dalla comunità nella quale si trovava e da dove era seguito da un’associazione.

La sua scomparsa era stata segnalata sabato sera e, fino ad ora, erano in corso le ricerche per ritrovarlo da quando era in spiaggia e, all’improvviso, non è stato più visto dalle persone che erano con lui. La speranza di ritrovarlo sano e salvo è andata perduta oggi pomeriggio, con l’avvistamento ed il ritrovamento del suo cadavere da parte di un bagnante che passava di lì per caso.