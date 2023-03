Quali sono i segni zodiacali più invidiati in assoluto? Tutti gelosi di loro

Quali sono i segni zodiacali più invidiati e per quali motivi. Chi è nato sotto questi segni deve fare attenzione alle persone false.

Gli astrologi rivelano quali sono i segni zodiacali più invidiati, si tratta proprio dei nati sotto questi segni che nessuno si aspettava.

L’invidia nell’Oroscopo

L’invidia è un sentimento ambivalente, giudicato da molti positivo mentre da molti altri negativo. Questo perché l’invidia può essere sana come anche tossica.

Per invidia sana si intende quell’invidia che non ci porta a desiderare il male nei confronti della persona che invidiamo. Inoltre, l’invidia sana ci serve da input per spronarci a fare meglio. Ci fa sentire ispirati e ci fa domandare perché noi non potremmo realizzare ciò che gli altri stanno già facendo.

Esiste poi un’invidia tossica, che ci spinge a odiare le persone più fortunate di noi e che ci distrugge, fino a trascinarci nel baratro. Ed è proprio di questo secondo tipo di invidia che vogliamo parlare oggi.

Di seguito vi sveliamo quali sono i segni zodiacali più invidiati e perché. Sono i nati sotto questi segni che devono fare attenzione agli amici falsi.

I segni zodiacali più invidiati

Tra i segni zodiacali più invidiati, il primo che spicca è sicuramente il Cancro. Questo segno è molto sensibile e profondo e ama sia stare in compagnia che in completa solitudine. Ed è proprio quando è solo che il Cancro si trasforma in un vulcano di idee e progetta, crea, realizza. Visto che dedica molto tempo a se stesso, il Cancro potrebbe suscitare invidia in chi fa fatica a raggiungere la propria indipendenza e in chi spreca tempo che invece potrebbe dedicare alla sua realizzazione personale.

Un altro segno che suscita grandi invidie è il Leone, per la sua capacità di mettersi al centro dell’attenzione e di non passare mai inosservato. Il Leone è un leader naturale ed è portato a comunicare. Queste sue qualità suscitano spesso ammirazione negli altri, ma anche invidie incontrollate. Questo segno deve fare attenzione a chi si circonda.

Un altro segno che si trova spesso in questa situazione è l’Acquario. Si tratta di una persona determinata e lavoratrice, che riesce ad accontentarsi di ciò che le dona la vita. Proprio per la sua capacità di essere felice con poco, l’Acquario è invidiato da quelle persone molto ambiziose e materialiste.

Poi troviamo il Gemelli. Questo segno dello zodiaco sa essere molto lucido e cinico a volte, sentimenti che lo aiutano ad andare avanti nonostante le avversità della vita. Queste sue caratteristiche suscitano grande invidia soprattutto in quelle persone che si lasciano demotivare facilmente dagli ostacoli e che non riescono a essere forti a livello emotivo.

Infine c’è il Toro, un segno molto attivo ed entusiasta. Visto che al Toro sembra vada sempre tutto bene, molti altri segni dello zodiaco gli sono invidiosi. In realtà devono sapere che questo segno dello zodiaco è in grado di prendere la vita con filosofia ed è per questo che sta sempre con il sorriso stampato in viso.