Mara Venier, quanto guadagna in 1 puntata di Domenica In? Le probabili cifre

By

Ecco quanto guadagna Mara Venier, la celebre conduttrice di Domenica In. Questa cifra in una sola puntata del programma tv.

Vi sveliamo quali sono le cifre che la nota conduttrice televisiva percepisce per la conduzione di un’unica puntata del programma di Rai 1. Non ci credereste mai.

Il successo della conduttrice tv

Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Attualmente conduce Domenica In, la trasmissione della domenica di Rai 1 della quale è ormai al timone da parecchi anni.

Mara, però, non rinuncia a nulla e spesso prende parte ad altre trasmissioni televisive. Negli ultimi anni, è stata opinionista de L’Isola dei Famosi e a Tu si que vales.

Ed è proprio durante la partecipazione a queste trasmissioni che ha dato prova della sua incredibile simpatia. Mara è anche molto legate ai personaggi dello spettacolo che hanno condotto le trasmissioni appena citate.

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi e soprattutto di Maria De Filippi, con la quale ha stretto un legame davvero speciale. Ma la Venier non è una donna di successo soltanto nella vita professionale, ma anche in quella privata.

La conduttrice ha una figlia, Elisabetta, anche lei conduttrice tv, e un figlio, Paolo. Mara ha anche due nipoti, Giulio e Claudio, ed è sposata con Nicola Carraro, con cui è legata dal 2006.

Che la Venier sia una donna e professionista di successo è sotto gli occhi di tutti; ma quanto guadagna la conduttrice di successo? Vi sveliamo a quanto ammonta il suo stipendio per la sola conduzione di Domenica In, nessuno si aspettava delle cifre così elevate.

Ecco quanto guadagna Mara Venier

Sono in tantissimi a chiedersi quanto guadagni la nota conduttrice tv Mara Venier. Dovete sapere che si tratta di una delle professioniste più richieste della televisione italiana, che ha un contratto con Rai, ma che partecipa tranquillamente anche nei programmi di Mediaset.

La Venier gode di una grande popolarità ormai da tanti anni ed è per questo che il suo stipendio è davvero altissimo e fa invidia a molti altri conduttori televisivi.

Secondo alcune indiscrezioni, Mara guadagnerebbe ben 600 mila euro soltanto con Domenica In. Si tratta di una cifra enorme, che però è dovuta al fatto che Mara non sia impegnata con il programma soltanto la domenica, ma per tutta la settimana.

Il pubblico televisivo, infatti, vede la domenica soltanto una piccola parte del suo lavoro, che è fatto di incontri con gli ospiti, di prove televisive, di ideazione delle domande da porre durante le interviste e molto altro.

Se si considera che ogni stagione di Domenica In è costituita da circa 32 puntate, possiamo dichiarare che Mara, per ciascuna puntata di conduzione del programma, guadagni in media quasi 19 mila euro.

Si tratta di una quantità di denaro incredibile, che non tutti i telespettatori di Rai 1 si aspettavano. Sono in molti a ritenere eccessive, infatti, le cifre percepite dai personaggi dello spettacolo. Altri, però, credono che dopo tanti anni di lavoro, questo compenso percepito dalla Venier sia meritato.