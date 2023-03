Quali sono i segni più disordinati dello zodiaco? Al primo posto ci sono loro

Conosciamo quelli che sono i segni più disordinati di tutto lo zodiaco. Al primo posto ci sono loro: ed è impensabile!

Ci sono ben 12 segni diversi in una ruota che comprende tutti i mesi dell’anno. I pianeti svolgono una importante azione sull’oroscopo, così come tutti i fattori determinanti per questi segni zodiacali. Tra i fattori possono emergere personalità differenti, particolarità nei modi di fare, essere maniacali con l’ordine oppure essere i più disordinati del mondo. Ci tre segni in particolare che sono i più disordinati di tutto lo zodiaco: meglio star loro lontani.

Chi sono i segni più disordinati di tutto lo zodiaco?

Dodici segni ognuno dei quali con una personalità completamente diversa. È divertente scoprire quelli che sono i fattori determinanti per ogni segno, con caratteristiche e particolarità che lo rendono unico.

In un soggetto viene poi aggiunto anche l’ascendente e la luna nel segno, arricchendo il suo curriculum di particolarità interessanti. Ma chi sono quelli disordinati che lasciano il caos completo dietro di loro?

Toro, disordinato con stile

Il Toro è bravo a parole, infatti tutti credono sia perfetto in ogni cosa che fa. Non è un segno ordinato anche se sa nasconderlo molto bene. Non cura la casa, le sue cose personali e spesso il suo aspetto.

Accumula oggetti, mette i vestiti in ogni posto possibile e poi si dimentica anche di pulire le scarpe. Tra i suoi difetti puntare il dito su una persona se è disordinata, così da passare per il segno attento e intransigente.

Pesci, segno disordinato e poco attento

È sicuramente ricco di fantasia e di grande generosità, ma quando si tratta di mettere a posto le sue cose diventa ingestibile. Chi nasce sotto il segno dei pesci, spesso e volentieri, dimentica di avere una casa o un armadio. I suoi cassetti sono pieni di carte o scontrini, non ha mai voglia di levare le cose da uno scatolone vecchio e preferisce fare altro.

Nella sua indole non ama essere sgridato, motivo per il quale nasconde il suo disordine dove nesuno può vederlo. Vivere con qualcuno dei pesci è un incubo, soprattutto se la casa è piccola. Non potrebbe mai andare d’accordo con qualcuno della Vergine o della Bilancia: sarebbe uno scontro aperto.

Sagittario, uno dei segni più disordinati dell’oroscopo

Chi nasce sotto il segno del Sagittario non ha tempo da perdere. Sempre con la valigia pronta e da disfare, gli armadi pieni di confusione e i cassetti che non hanno una identità personale.

I nati sotto il segno del Sagittario non amano la confusione, ma non riescono a fare a meno di creare disordine. Pensano già alla prossima fuga o alle cose da fare in futuro, senza curare la propria casa o il proprio spazio. Per questo segno tutto è temporaneo, per questo motivo non è necessario mettere in ordine.