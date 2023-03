Everything Everywhere All At Once, vince 7 Oscar tra cui Miglior Film

Si è conclusa la 95esima edizione dei premi Oscar che in questo 2023 si è tenuta a Los Angeles con la conduzione di Jimmy Kimmel. Il premio più ambito come miglior film è finito tra le mani di Everything Everywhere All At Once.

Il cast del film Everything Everywhere All At Once si porta a casa ben 7 Oscar 11 candidature che aveva ottenuto. La pellicola dopo aver spopolato lo scorso anno tornerà nelle sale domani con la distribuzione di I Wonder Pictures che lo hanno acquistato precedentemente.

Everything Everywhere All At Once vince l’Oscar come “Miglior film”

Nella serata di ieri, 12 marzo 2023, si è svolta la 95esima edizione dei premi Oscar nella città di Los Angeles presso il Dolby Theatre.

Come ogni anno è uno degli eventi più attesi in tutto il mondo, quest’anno è stato condotto da Jimmy Kimmel , che aveva già condotto le edizioni del 2017 e del 2018.

Le candidature sono state rese note il 24 gennaio 2023, e finalmente oggi sappiamo chi ha conquistato le ambite statuette d’oro.

Il premio più ambito come “Miglior Film” lo vince Everything Everywhere All At Once. Questa pellicola diretta dai registri Daniel Knaw e Daniel Scheinert, racconta di una donna di 50 anni Evelyn Wang impegnata in una lezione noiosa si ritrova nel ripostiglio delle scope con una versione di suo marito che proviene da un universo alternativo.

Il film un vero successo, è un film di avventura e azione ma anche di fantascienza con un pizzico di dramma familiare, un po’ comedy e romance, ma che tocca anche tematiche importanti come quelle Lgbt.

Ha conquistato proprio tutti tanto che già prima della vittoria dell’Oscar I Wonder Pictures aveva deciso di acquistarlo, e a partire da domani verrà nuovamente trasmesso nelle sale cinematografiche.

L’Oscar come miglior film è solo l’ultimo degli Oscar che il cast di Everything Everywhere All at Once porta a casa, infatti ha ricevuto ben 11 candidature agli Oscar e ha conquistato ben 7 statuette d’oro.

Le altre statuette vinte da Everything Everywhere All at Once

Oltre al miglior film, Everything Everywhere All at Once conquista anche l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista che viene dato a Michelle Yeoh. È la prima volta nella storia del cinema che un’attrice asiatica riceve l’Oscar in questa categoria.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, registri del film, vincono l’Oscar come Miglior Registra e anche quella come Miglior Sceneggiatura Originale. Paul Rogers si guadagna la statuetta d’oro come Miglior Montaggio.

Jamie Lee Curtis invece vince l’Oscar come Miglior Attrice non protagonista, e il suo collega Ke Huy Quan vince l’Oscar come Miglior Attore non protagonista.

Una notte decisamente importante e fruttuosa per il cast di Everything Everywhere All at Once che si porta a casa ben 7 Oscar, in una delle serate più magiche di Los Angeles.

Per chi non è riuscito a vedere gli Oscar potrà vedere la replica, che sarà trasmessa questa sera su diverse piattaforme italiane, tra queste Sky Cinema Oscar, Sky Uno, TV8 e Now.