Qual è l’attrazione turistica più amata in Italia? Chi ha conquistato il primo posto

C’è un attrazione turistica in Italia che è molto più amata dalle altre, complici tantissimi fattori. Chi ha conquistato la corona?

Se l’Italia è uno dei posti più amati nel mondo per le belllezze, storie e tradizioni c’è una attrazione turistica che si aggiudica il primo posto. Non è quella che tutti pensano ed amata per l’architettatura e la magia che sprigiona durante tutto il giorno e la notte. Scopriamo insieme chi ha ottenuto questo pregio come l’attrazione italiana più amata di sempre.

Le destinazioni italiane più amate dai turisti

Quante volte si da per scontato che un posto sia più amato di un altro, solo per il nome diffuso in ogni parte del mondo? Sicuramente l’Italia è un contenitore ricco di luoghi e tradizioni incredibili, ma c’è un posto che piace tantissimo e i che i turisti adorano.

La classifica in questione è stata stilata attraverso un report sul Turismo Culturale in Italia. Grazie all’esperto De Marchi – Data Appeal Company – durante l’appuntamento annuale al Salone dell’Archeologia di Firenze sono stati mostrati i risultati di questa ricerca sulle attrazioni italiane più amate.

Lo studio ha messo al primo posto un punto focale di Roma, anche se non si tratta del Colosseo come tutti hanno pensato. Prima di scoprire questo primo posto meritato, ci sono anche le altre attrattive della classifica come la Galleria degli Uffizi di Firenze e la Reggia di Caserta. Molto amato anche il Museo del Cinema a Torino e l’Arena di Verona. In classifica si trova anche la Casa di Giulietta con il suo balconcino e la Cappella di San Severo nel cuore di Napoli.

L’attrazione turistica più amata in Italia

Questo è un report dettagliato che ha analizzato ben 130 fonti, con l’aiuto di Google e di altri portali per le recensioni dei turisti. Si è tenuto conto di tutto quello che offre un Paese come l’Italia tra chiese, palazzi, punti di interesse e tutto ciò che viene offerto tra storia e tradizione.

Al primo posto della classifica si trova Castel Sant’Angelo a Roma, mettendo da parte il Colosseo e tutta la storia che la città racconta ogni giorno. Secondo i turisti questo è il punto di Roma più bello, con un punteggio sino a 94,6.

Il suo nome è Mausoleo di Adriano, caratterizzato dalla sua maestosità e dal suo colore intenso. Non solo, anche l’ubicazione è molto interessante e lo rende un museo importante.

Questo sito racconta la storia di Roma, edificato nel 123 d.C. per volere dell’imperatore Adriano. Il suo obiettivo era poter avere un sepolcro dedicato a lui alla sua famiglia, in una zona che a suo dire sarebbe diventata importante e leggendaria. Dopo il 403 d.C., il sito è interessato da non pochi eventi, con cambiamenti radicali che lo portano sino ai giorni nostri e alla sua bellezza riconosciuta in ogni parte del mondo.