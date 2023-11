Profuma tutto il bucato senza ricorrere a prodotti chimici: il rimedio naturale

I prodotti chimici come detersivi e ammorbidenti mettono a rischio la nostra salute, questa miscela profuma il bucato naturalmente.

Fare la lavatrice è un gesto quotidiano che tutti compiamo, spesso anche di fretta. Ed è proprio la fretta, a volte, che non ci permette di riflettere sull’impatto che ciò che facciamo ha sulla nostra salute. I capi che laviamo in lavatrice, infatti, sono costantemente a contatto con la nostra pelle. E i prodotti chimici che scegliamo per lavarli lasciano inevitabilmente dei residui su di essi, residui che entrano in contatto con la nostra pelle. Molti non lo sanno, ma queste sostanze sono davvero dannose per la salute. Ecco perché i rimedi naturali sono sempre i migliori, come questo trucco che ti permette di profumare il bucato in modo totalmente naturale.

Detersivi e ammorbidenti chimici: attenzione agli ingredienti

In molti hanno l’abitudine di leggere le etichette di detersivi e ammorbidenti chimici prima di acquistarli, per accertarsi che non contengano sostanze pericolose. Ma quante delle sostanze citate nelle etichette conosciamo davvero? La risposta è davvero poche. La maggioranza delle sostanze contenute nei prodotti di lavaggio chimici, infatti, è dannosa per la salute.

Quali sono queste sostanze? Ad esempio, i tensioattivi, contenuti in larga misura nei detersivi poiché sono utili ad eliminare lo sporco. I tensioattivi si legano ai grassi diminuendo la tensione superficiale dell’acqua, e in questo modo staccano lo sporco dai tessuti.

Esistono tensioattivi vegetali, usati nei detersivi biologici, i quali sono biodegradabili e non pericolosi. Il problema, però, sta in quelli chimici, che sono inquinanti e dannosi.

Un’altra sostanza utilizzata in grandi quantità nei detersivi e ammorbidenti chimici è la candeggina, che presenta dei rischi per la salute. Questa sostanza, infatti, seppur utilissima se applicata sulle macchie, è pericolosa per la pelle e per gli occhi. Stessa storia per i disinfettanti, che eliminano i batteri ma lasciano residui chimici in grado di scatenare allergie, così come gli ammorbidenti.

Perché limitare l’uso di detersivi chimici

In molti penseranno che il problema delle sostanze chimiche in grado di scatenare allergie riguardi solo i soggetti allergici. Eppure, non è così. Esporsi continuamente ad un allergene, infatti, sensibilizza il sistema immunitario.

Così facendo, anche se non si è allergici ma ci si espone continuamente a questi allergeni prima o poi in noi si scatenerà una reazione allergica. Ecco perché è così importante evitare il più possibile di utilizzare ammorbidenti e detersivi chimici.

Profuma il bucato con questo rimedio naturale

Ora che abbiamo compreso quali sono i rischi legati all’uso di prodotti chimici per lavare i nostri capi, scopriamo qual è una valida alternativa naturale per evitare di utilizzarli. Sul web è possibile trovare diverse idee per realizzare detersivi e ammorbidenti naturali. Quella che scopriremo oggi, in particolare, riguarda una miscela naturale che profuma il bucato naturalmente.

Per prepararla, versiamo 200 ml d’acqua in un flacone spray, dopodiché uniamo 20 gocce dell’olio essenziale che preferiamo. Aggiungiamo anche due cucchiai di alcol denaturato e agitiamo il tutto. A questo punto, ci sono due modi in cui possiamo utilizzare la miscela profumata sul nostro bucato.

Se utilizziamo l’asciugatrice, spruzziamo il mix profumato su un pezzo di Scottex e inseriamolo all’interno dell’elettrodomestico. In questo modo, la miscela profumerà l’aria all’interno dell’asciugatrice, e di conseguenza i capi ne risulteranno profumati. In alternativa, se non abbiamo l’asciugatrice, possiamo spruzzare la miscela direttamente sui vestiti prima di inserirli all’interno della lavatrice.

Un aspetto utile è che il foglio, anche se bagnato, non dovrebbe rompersi, e in questo modo possiamo riutilizzarlo per il prossimo ciclo di lavaggio. Così facendo, avremo capi profumatissimi e non metteremo a rischio la nostra salute.