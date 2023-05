Come ammorbidire il bucato in maniera naturale? Senza l’uso di prodotti chimici puoi ottenere un risultato incredibile. Ti bastano pochi ed economici ingredienti.

Cerchi una soluzione per ammorbidire il bucato in maniera naturale? Sappi che è possibile! Devi procurarti solo questi ingredienti.

Come pulire i vestiti senza i prodotti chimici

Tutti i giorni la lavatrice ci aiuta nelle faccende domestiche. Poco importa quante persone abitino in una casa: ci saranno sempre fin troppi abiti sporchi da lavare.

Fare il bucato, grazie agli elettrodomestici di ultima generazione, oggi è semplice ed economico, soprattutto se si imparano ad utilizzare in maniera intelligente i vari programmi a disposizione.

Molte volte però, anche se spendiamo tanti soldi per una lavatrice moderna e tecnologica e per detersivi e ammorbidenti costosi, non siamo soddisfatti del lavaggio. Sai che i prodotti con cui lavi il tuo bucato sono chimici e pericolosi? Sì, e non solo per la lavatrice ma anche per i tessuti che metti a lavare.

Se sei stanca di utilizzare prodotti chimici e vuoi convertirti ad un bucato ecologico, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Soprattutto se vuoi avere capi morbidi e profumati. Ecco come ammorbidire il bucato in maniera naturale. Ti occorrono solo questi ingredienti.

Sostituti naturali dell’ammorbidente

Per avere un bucato profumato e capi morbidi, non basta solo utilizzare un buon detersivo ma è necessario ricorrere anche ad un ottimo ammorbidente. È proprio quest’ultimo che consente ai nostri vestiti di avere un odore di freschezza e pulito.

Devi sapere che la maggior parte degli ammorbidenti presenti in commercio sono realizzati con prodotti chimici, conservanti e allergeni. Alcuni possono irritare le pelli più sensibili e altri rappresentare invece anche un pericolo per l’ambiente.

Pensa all’acqua di scarico che contiene le sostanze chimiche presenti nell’ammorbidente. Essa finisce nei mari mettendo in pericolo la fauna marina.

Per evitare tutti questi problemi, potresti pensare di sostituire l’ammorbidente chimico con uno naturale. Come fare a realizzarlo? Ti proponiamo noi varie alternative e tutte ecologiche.

Come ammorbidire il bucato in maniera naturale

Il primo ingrediente che può sostituire il classico ammorbidente è l’aceto bianco. Versalo nella vaschetta della lavatrice e vedi che bucato morbido e profumato avrai! Questo ingrediente è capace anche di eliminare il calcare presente nel tuo elettrodomestico prolungandone la vita.

L’aceto è un disinfettante naturale e ha anche una potente azione smacchiante: non puoi non utilizzarlo per la pulizia del tuo bucato.

Il secondo ingrediente che può sostituire il classico ammorbidente è il bicarbonato di sodio. Questa straordinaria polvere bianca elimina il calcare dal tuo elettrodomestico e disinfetta il tuo bucato.

Per ottenere vestiti morbidi e profumati, devi versare mezzo bicchiere nello scomparto dell’ammorbidente. Avvia poi il lavaggio normalmente: il risultato è incredibile.

Anche il succo di limone è in grado di ammorbidire i tuoi capi. Come usarlo? Versa il succo di 2 limoni nella vaschetta dell’ammorbidente e goditi lo spettacolo: avrai un bucato profumato e morbido al tatto.

Sai che anche l’aloe vera può rendere i tuoi vestiti morbidissimi? Ti basta solo un cucchiaio di gel di aloe vera da aggiungere alla vaschetta della lavatrice.

Anche con la glicerina puoi realizzare un ammorbidente naturale. Versa in 2 litri di acqua 5 cucchiai di glicerina e 20 gocce di olio essenziale al limone. Versa il composto in una bottiglia e agitalo per qualche minuto: il tuo ammorbidente naturale è pronto.

Puoi ben costatare che è possibile fare il bucato ricorrendo non necessariamente a prodotti chimici. Questi ingredienti che ti abbiamo indicato sono naturali e perfetti per sostituire il classico ammorbidente.

Si tratta inoltre di prodotti economici che ti faranno risparmiare anche soldi e spese inutili. Pensa poi anche all’ambiente: potrai salvaguardarlo senza rinunciare alla pulizia.