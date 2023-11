Uno dei bambini che era a bordo dello scuolabus è stato portato in via precauzionale all’ospedale di Castiglione del Lago.

Nessuno dei bambini è rimasto ferito in maniera grave. Illeso anche il conducente del mezzo.

Scuolabus finisce contro un palo a Castiglione del Lago

Incidente questa mattina nella zona di Castiglione del Lago, comune in provincia di Perugia. Uno scuolabus con a bordo 14 bambini è finito fuori strada, impattando contro un palo dell’illuminazione stradale. Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Secondo le prime ricostruzioni, i piccoli avrebbero riportato qualche contusione ed escoriazione, ma nulla che abbia reso necessaria l’ospedalizzazione, a parte per uno di loro, che è stato trasferito in via precauzionale all’ospedale di Castiglione del Lago.

Lo scuolabus non ha riportato danni particolari. L’autista ha riferito di aver visto una persona attraversare la strada e quindi di aver sterzato per evitarla, finendo contro un palo.