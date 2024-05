Privacy su WhatsApp, sfrutta questi trucchetti per le chiamate e per i messaggi nelle chat

Privacy su WhatsApp al top grazie ai suggerimenti che ti indichiamo nelle prossime righe. Starai sempre al sicuro nel corso delle tue conversazioni all’interno delle varie chat. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Difendere con tutte le proprie forze la privacy online e sulle varie app è un aspetto da tenere sempre in massima considerazione. Nelle prossime righe parleremo del massimo livello di sicurezza da avere su una delle app di messaggistica più scaricate e utilizzate al mondo, vale a dire su WhatsApp.

L’app di proprietà di Meta ha rivoluzionato il modo di comunicare delle persone. Ogni giorno, infatti, in ogni angolo del mondo centinaia di milioni di persone si scambiano messaggi, foto, video e tante altre informazioni nelle varie chat singole o di gruppo.

WhatsApp mette a disposizione di tutti i propri utenti diverse funzionalità in grado di aumentare il livello di privacy. Ecco tutto quello che c’è da sapere in tal senso.

I trucchetti per proteggere al massimo la tua privacy su WhatsApp

WhatsApp consente di gestire al meglio la ricezione delle chiamate da parte di numeri sconosciuti e non presenti all’interno della rubrica personale. Fra le impostazioni, infatti, ogni utente può scegliere se attivare la funzione “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti” all’interno della sezione relativa alla “Privacy” e alle “Chiamate“.

Sempre all’interno della sezione “Privacy”, poi, sarà possibile cliccare sulla voce “Avanzate” e selezionare l’opzione relativa al nascondere il proprio indirizzo IP.

Un malintenzionato o chiunque non ha a cuore la nostra privacy, quindi, non potrà individuare la nostra posizione fisica nel corso di una chiamata su WhatsApp. Due opzioni queste davvero molto interessanti da attivare per aumentare il livello di privacy e di sicurezza. Ma non è finita qui.

Le altre soluzioni da sfruttare

WhatsApp, infatti, mette a disposizione di tutti i propri utenti anche la possibilità di bloccare una o più chat con un lucchetto. In pratica, è possibile attivare questa funzione per mantenere riservate alcune comunicazioni eventuali con determinati contatti. Per visualizzare la chat sarà doveroso, quindi immettere una password o il proprio codice Face ID.

Infine, WhatsApp permette anche al singolo utente di bloccare del tutto l’accesso a persone estranee all’interno dell’app. Nella sezione della “Privacy”, infatti, è possibile impostare la funzionalità del “Blocca schermo”. All’utente verrà chiesto ogni volta la password o il riconoscimento facciale. Una opzione che servirà per prevenire eventuali accessi non autorizzati su WhatsApp.