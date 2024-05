Amazon, tutte le migliori offerte tech di questa settimana: fai grandi affari

Su Amazon è possibile fare grandissimi affari grazie alle numerose offerte presenti questa settimana. Ecco tutti gli affari tech sulla nota piattaforma online. Ci sono dei prezzi mai visti prima su una miriade di articoli. Analizziamo il tutto insieme.

Se hai necessità di acquistare alcuni prodotti facenti riferimento al settore del tech, non perdere tempo. Questa settimana, infatti, su Amazon sono presenti degli sconti irripetibili da non lasciarsi scappare. Analizziamo le migliori offerte presenti su Amazon in questi ultimi giorni di maggio e per l’inizio del mese di giugno.

Partiamo con uno smartphone che sarà possibile acquistare a un prezzo al suo minimo storico. Ci riferiamo al Galaxy A35 disponibile al prezzo di 317 euro con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Inoltre, acquistando questo dispositivo, l’utente avrà in regalo delle cuffie bluetooth dal valore di mercato di 79 euro, vale a dire le Galaxy Buds FE.

Un’altra offerta interessante riguarda il MacBook Air nella versione da 15,3 pollici. Essa, infatti, sarà possibile acquistarla beneficiando di uno sconto di oltre 500 euro rispetto al prezzo di listino. Lo pagherai questa settimana su Amazon solo 1.342 euro rispetto agli oltre 1.850 euro di listino.

Amazon, le migliori offerte tech da sfruttare in questi giorni: approfittane subito

La Smart TV TCL da 55 pollici è un altro prodotto tech disponibile su Amazon fra le offerte imperdibili di questa settimana. Esso, infatti, è proposto al prezzo di 349 euro, circa 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Chi vuole un altro smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo potrà scegliere di acquistare su Amazon questa settimana il Redmi Note 13 Pro di Xiaomi. Sul portale, infatti, è presente uno sconto di ben il 37%. Potrai acquistare questo dispositivo ad appena 219 euro circa.

Tutti gli altri affari da non lasciarsi sfuggire

Tra i migliori smartphone in offerta su Amazon, poi, troviamo anche il Motorola RAZR 40 Ultra. Si tratta di uno sconto sbalorditivo per questo dispositivo. Gli utenti, infatti, possono trovare questo smartphone pieghevole di marchio Motorola all’impensabile prezzo di 667 euro con uno sconto di ben 530 euro rispetto al prezzo di listino.

Chiudiamo questa rassegna sulle migliori offerte tech presenti in questi ultimi giorni di maggio su Amazon con uno strumento utile in cucina. Ci riferiamo alla friggitrice ad aria Philips Essential. Lo sconto del 55% presente su Amazon ti consentirà di pagare questo prodotto appena 61 euro. Si tratta di un modello economico, ma con funzionalità al top per questo genere di strumenti.