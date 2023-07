Primo consiglio di Forza Italia senza Berlusconi, Tajani diventerà il leader

Nuovo futuro per Forza Italia dopo la dipartita di Silvio Berlusconi: oggi 15 giugno si è tenuto il primo consiglio senza di lui che decreta Antonio Tajani come prossimo leader del partito.

È passato un mese dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, leader indiscusso del partito Forza Italia che per decenni lo ha guidato e che ora si ritrova senza una guida, almeno fino ad oggi.

Si è tenuto presso l’hotel Parco dei Principi di Roma, oggi, il primo consiglio del partito dopo la sua morte e si è deciso per l’elezione del nuovo leader, ovvero Antonio Tajani.

Inizia una nuova era per Forza Italia, dopo la perdita di Silvio Berlusconi, leader del partito dal 1994 al 2009 e poi dal 2013 ad oggi.

Per un mese dalla scomparsa del leader politico, il partito è rimasto senza una guida e si attendeva il momento in cui l’organizzazione interna prendesse una nuova strada.

Oggi si è tenuto a Roma il primo consiglio di Forza Italia senza Berlusconi, durante il quale è stata affidata la guida al vice presidente Antonio Tajani, con l’unanimità della votazione.

Tajani, al momento, era l’unica persona secondo i membri del partito ad avere la posizione giusta per assumere la guida, una decisione che porta a una nuova fase per Forza Italia che ora dovrà riorganizzare il suo lavoro e il suo futuro.

La decisione era stata già anticipata, se ne parlava da un po’ e nelle scorse ore Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha dichiarato:

La riunione del partito, aperta all 10:40, è iniziata ovviamente con un tributo a Silvio Berlusconi e poi Antonio Tajani, nella veste di vice presidente, ha letto una lettera che la famiglia dell’ex Presidente del Consiglio ha voluto inviare a Forza Italia:

Carissimi, grazie per l’appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro.