La scrittrice Michela Murgia che nei mesi scorsi aveva rivelato di avere un carcinoma al quarto stadio e che le lascia solo pochi mesi di vita ha deciso di sposare con rito civile Lorenzo. Una scelta fatta con controvoglia per tutelare la loro coppia.

L’attivista, nel suo profilo Instagram ha pubblicato il momento delle firme sottolineando ai suoi follower di non farle gli auguri tra i commenti perché la loro decisione di unirsi in matrimonio è stata dettato dal fatto di garantirsi dei diritti a vicenda.

Michela Murgia si è sposata con rito civile

Come aveva già annunciato nelle settimane scorse, Michela Murgia si è sposata con rito civile con Lorenzo. In un lungo post sul suo profilo Instagram ha spiegato i motivi del grande passo, fatto con controvoglia ma in Italia è l’unica strada da seguire per tutelare i diritti della loro famiglia.

La scrittrice ha spiegato, infatti, che si sono sposati in “articulo mortis”, poiché nei mesi scorsi aveva appunto dichiarato di avere un carcinoma al quarto stadio e che le lascia solo pochi mesi di vita.

“Se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato”.

Queste le parole scritte dalla Murgia nel lungo post condiviso nel suo profilo social mentre spiega ai follower il motivo che l’hanno spinta a fare il grande passo con rito civile.

La sua lotta contro il tumore

Purtroppo le condizioni di salute di Michela Murgia, scrittrice e attivista del panorama italiano, sono sempre in peggioramento a causa di un carcinoma renale allo stadio avanzato, il quale risulta essere non più curabile.

Lei stessa, nelle settimane scorse, aveva dichiarato di un deterioramento della malattia, costretta a entrare più volte in ospedale. Per tale motivo ha preso la decisione di sposare Lorenzo, in maniera tale da garantirsi a vicenda i diritti che spettano ad entrambi.

In una sua recente intervista a Vanity Fair, la scrittrice aveva dichiarato che quando gli avevano diagnosticato il tumore, pensava di morire poco dopo, quando è stata ricoverata in terapia intensiva.

Michela Murgia, quindi, consapevole del fatto che le sue condizioni di salute sono in peggioramento, ha deciso di fare il grande passo anche se ha confessato che tra qualche giorno, nel loro giardino di casa, si scambieranno le promesse a modo loro, lontano dai riflettori.

L’attivista, ha anche dichiarato di aver lasciato un testamento, descrivendo come ha suddiviso i suoi beni.