Preziosissimo quel che puoi fare con 5 vecchi tubi di carta assorbente, spago e corda

Tubi di carta assorbente, spago e corda permetteranno alle tue mani di realizzare qualcosa di preziosissimo. Ecco che cosa puoi fare in pochissimi minuti. Pronto a rimanere senza parole?

Con la tecnica del fai da te oggi sarai in grado di realizzare qualcosa di incredibile. Ti servono soltanto 5 vecchi tubi di carta assorbente, spago e corda: poi preparati ad assistere alla magia.

Bricolage e Fai da te per restituire nuova vita agli oggetti usati

Il bricolage e il fai-da-te si possono considerare delle vere e proprie arti. Queste tecniche che, giorno dopo giorno, prendono sempre più piede in Italia, in Europa e nel mondo, contribuiscono non soltanto ad un risparmio economico per le tasche di chi attiva manualità e creatività ma anche al benessere dell’ambiente che ci circonda.

Quante cose hai in casa vecchie, consumate o rotte, che credi possano non servirti più? Ed è proprio qui che ti stai sbagliando. Con i suggerimenti dei più esperti, anche ciò che pensi sia destinato alla pattumiera in realtà può diventare risorsa preziosissima.

Sai per esempio che cosa puoi fare semplicemente procurandoti 5 vecchi tubi di carta assorbente, spago e corda? Rimarrai a bocca aperta per ciò che le tue mani saranno in grado di creare.

5 vecchi tubi di carta assorbente, spago e corda: ecco cosa puoi creare

L’arte del Fai da te oggi ti permetterà di realizzare qualcosa di davvero incredibile. Le tue mani, nel giro di pochissimi minuti, daranno vita a un oggetto di straordinaria utilità. Siamo sicuri che se ti metterai all’opera, non te ne pentirai. La prima cosa che devi fare è procurarti 5 vecchi tubi di carta assorbente, spago e corda.

Segui queste indicazioni e il risultato finale, vedrai che ti lascerà a bocca aperta. Iniziamo immediatamente. Se ti stai chiedendo che cosa devi fare con le cinque bobine di cartone, te lo diciamo subito.

Ritaglia le estremità e con l’aiuto di una forbice, esercita una pressione per appiattire il cartone che piegherai poi su se stesso prima di tagliarlo ancora a metà. Ripeti questa operazione per ogni rotolo.

Ora sigilla le estremità del cartoncino tagliato con un po’ di silicone o colla a caldo e sulle estremità attacca un filo di spago con il quale dovrai coprire l’intero cartoncino. Ora, unisci tra di loro (sempre con l’aiuto della colla), tutte le bobine di cartone che avrai precedentemente ricoperto con spago.

Procurati poi un cartone che taglierai in due parti. Esso ti servirà per realizzare la base di un oggetto che ti tornerà senza dubbio utilissimo. Hai già capito di cosa stiamo parlando? Ebbene sì, con questo materiale che ti abbiamo elencato, darai vita a un carinissimo cassetto portaoggetti! Ma procediamo con la spiegazione.

Dopo aver tagliato i cartoni a metà, ricoprili con del tessuto o della tela, il materiale che più preferisci, insomma. Poi, sovrapponi le due metà e uniscile con l’aiuto della colla a caldo. A questo punto, come puoi ben intuire, le bobine di cartone precedentemente realizzate ti serviranno per contornare la base cartonata.

Procurati poi della corda con cui andrai a rafforzare gli angoli delle bobine di cartone. Attenzione, la corda ti servirà anche per realizzare decori e bordi. Lasciati guidare dalla fantasia e dalla creatività.

Et voilà! Il tuo cassetto portaoggetti è pronto! Quanto è carino? Ma soprattutto, quanto ti tornerà utile? Sicuramente molto.

Hai visto come soli pochi materiali ti consentono di dare vita a qualcosa di incredibile? Se pensi di non essere abbastanza bravo con le mani, non preoccuparti. Con un po’ di pratica vedrai che anche la tua manualità migliorerà incredibilmente.

I materiali che ti serviranno per realizzare questo portaoggetti sono facilissimi da reperire ma soprattutto super versatili. Ognuno di essi può essere utilizzato anche per realizzare tante altre cose.

Vuoi degli esempi? Eccoli. I rotoli di carta assorbente sono perfetti per creare decori per la casa, portapenne e addirittura un supporto per il cellulare! Corda e spago invece sono ottimi per creare centrini, centrotavola, cornici o anche per decorare oggetti vecchi dando loro un aspetto nuovo e moderno.

Insomma, tutto può essere riutilizzato per tutto. L’arte del fai da te e del bricolage possono aiutare la tua casa a diventare più bella, l’ambiente a essere più pulito e te una persona più creativa.

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato le tecniche creative e manuali contribuiscono a mantenere il cervello attivo ma al contempo anche rilassato. Cosa aspetti dunque a metterti alla prova? Potrai solo trarne benefici!