Esplode bombola di ossigeno in un’azienda di Latina, due morti

By

Incidente in un’azienda di Latina Scalo, due persone sono morte dopo l’esplosione di una bombola di ossigeno.

L’ennesimo incidente sul lavoro ha avuto luogo alle 14:45 di questo pomeriggio, quando è stata avvertita un’esplosione nella zona industriale di Latina Scalo. Secondo le prime indiscrezioni, l’incidente ha purtroppo provocato due vittime. La zona è ora presidiata da carabinieri e vigili del fuoco, accorsi per gestire l’emergenza.

Esplosa una bombola di ossigeno presso la Recoma

L’azienda interessata dall’incidente è la Recoma, che si occupa di effettuare collaudi e operazioni di manutenzione su impianti e bombole a gas. A quanto sembra, l’azienda appartiene alla famiglia di Antonio Aprile, ex vicepresidente della società sportiva Latina Calcio.

L’area dell’incidente è nei pressi di via della Stazione, e le forze dell’ordine insieme all’elisoccorso del 118 sono tempestivamente accorse per prestare soccorso.

Per quanto riguarda la dinamica, in base alle ricostruzioni finora effettuate la deflagrazione è stata causata dall’esplosione di una bombola da 5 litri di ossigeno terapeutico. La bombola esplosa ha subito investito una persona, morta sul colpo.

Un’altra persona è rimasta gravemente ferita, e nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 è deceduta durante i soccorsi.

Secondo quanto riportato, non si trattava di principianti: tutti e due gli operai che hanno perso la vita in seguito all’esplosione erano operai esperti. Si tratterebbe quindi di un incidente, avvenuto mentre si effettuava un’operazione di ordinaria amministrazione sul piazzale esterno dell’azienda.

Perché le bombole d’ossigeno possono esplodere

Le bombole di ossigeno terapeutico sono utilizzate per fornire ossigeno ai pazienti con problemi respiratori, come ad esempio quelli affetti da malattie polmonari o cardiovascolari.

Tuttavia, queste bombole possono rappresentare un pericolo se non vengono maneggiate correttamente. Una delle principali cause di esplosioni delle bombole di ossigeno terapeutico è l’eccessiva pressurizzazione all’interno della bombola, che può verificarsi se la bombola viene riempita troppo a lungo o se viene esposta a temperature estreme.

Inoltre, l’utilizzo di strumenti inappropriati per la regolazione della pressione dell’ossigeno può causare danni alle valvole della bombola, rendendola più vulnerabile alle esplosioni. Una bombola di ossigeno terapeutico da 5 litri, come quella esplosa a Latina, può pesare tra i 4 ei 7 kg, a seconda del materiale con cui è costruita e del suo contenuto.

Incidenti sul lavoro: una piaga sociale

Gli incidenti sul lavoro rappresentano una vera e propria piaga sociale in Italia, con un numero sempre più elevato di lavoratori che subiscono lesioni o perdono la vita durante l’esercizio delle proprie attività lavorative.

Negli ultimi anni, il problema degli incidenti sul lavoro è diventato sempre più frequente, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e le iniziative promosse dalle istituzioni per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo i dati dell’ISTAT, nel 2020 sono stati registrati oltre 460.000 incidenti sul lavoro in Italia, con una media di 25 decessi ogni mese. Le cause degli incidenti sul lavoro sono molteplici e spesso legate a un sistema di sicurezza inadeguato o alla mancanza di formazione specifica per i lavoratori.

Inoltre, l’alta competitività e la pressione economica imposta dalle aziende possono portare i lavoratori a lavorare in condizioni precarie o a prendere decisioni rischiose per completare il lavoro in tempi brevi.

Per risolvere il problema degli incidenti sul lavoro, è necessario un impegno collettivo da parte di tutti gli attori coinvolti: dalle aziende alle istituzioni, passando per i lavoratori stessi. È fondamentale promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro, con la formazione continua dei lavoratori e la messa in atto di norme e procedure di sicurezza sempre più stringenti.

Inoltre, è necessario aumentare i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza da parte delle aziende e delle strutture preposte alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti.

Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile arginare il fenomeno degli incidenti sul lavoro e garantire a tutti i lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e protetto.