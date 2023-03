Inizia l’udienza in ospedale per Cospito per la richiesta dei domiciliari

L’udienza è stata organizzata all’interno dell’ospedale, poiché la situazione di salute del detenuto richiedeva tale soluzione. I giudici incaricati hanno un periodo di cinque giorni per depositare il provvedimento, durante i quali dovranno decidere se il detenuto è in grado o meno di essere detenuto, prendendo in considerazione diverse questioni legali.

Tuttavia, la questione del 41bis non rientra tra questi temi, anche se, in caso di sospensione della pena, ciò comporterebbe anche la sospensione del 41bis. Per ora, non vi sono anarchici o antagonisti furi le mira dell’ospedale.

In relazione ai fatti che si sono appresi nei giorni scorsi, si ci aspetta infatti che una flotta di sostenitori si presenterà sotto la struttura. Ad oggi infatti, tante sono state le proteste in favore di Cospito e contro il 41 bis. In tutta italia gli anarchici sono scesi in piazza, portando avanti le loro idee.

I tempi sono stretti e i giudici hanno poco tempo per decidere la via da intraprendere. Al momento però Alfredo Cospito rimarrà in ospedale, in quanto le sue condizioni, anche se non critiche, non sono favorevoli al suo rientro nella struttura penitenziaria.