Previsioni Giuliacci, arriva el Niño: caldo infernale in vista in queste regioni

Le previsioni Giuliacci parlano chiaro ed è in arrivo il cado torrido: queste saranno le prime regioni protagoniste.

Le previsioni Giuliacci non lasciano molto all’immaginazione, dopo un periodo di forte crisi climatica. Il passaggio dal caldo al freddo, poi nuovamente al caldo torrido non aiuta di certo a trovare un equilibrio in questo maggio difficile da sopportare. Le notizie in merito alle previsioni del tempo confermano il ritorno de el Niño che metterà nuovamente sottosopra tutto il contesto italiano. In quali regioni c’è da aspettarsi un caldo torrido? Facciamo chiarezza.

Torna el Niño: previsioni di Giuliacci e novità

Sembra che le previsioni Giuliacci siano decisive per questi ultimi giorni del mese di maggio. Un mese che ha portato non poche problematiche alle regioni italiane, in particolar modo all’Emilia Romagna sommersa da fango e detriti.

Secondo gli esperti sembra proprio che continuerà ad esserci questo trend del clima, che ogni giorno potrebbe portare ad una sorpresa. Le correnti e le perturbazioni arrivano da ogni parte d’Europa, così che la concentrazione diventi un vortice a danno delle varie regioni. Il blocco atmosferico presente mette l’accento sulla bassa e sull’alta pressione.

Gli esperti evidenziano le anomalie di pressione che sono attese per la prossima settimana. Secondo quanto emerge, l’anticiclone arriverà in una zona particolare vicino alla Penisola Scandinava e le Isole Britanniche. Il bel tempo è quindi previsto nelle zone indicate, seppur nel bacino del Mediterraneo sia presente la bassa pressione con cicloni che portano solo temporali e piogge.

Traducendo, significa che la pressione atmosferica al momento è ancora bassa favorendo l’insorgere di temporali sparsi e piogge con possibili grandinate. Tutte le Regioni italiane sono interessate da questo fenomeno e vortice, anche se in questa parte della stagione potrebbe essere del tutto normale. Le giornate della prossima settimana saranno caratterizzate ancora da fenomeni temporaleschi per poi lasciare spazio al sole.

Nei prossimi giorni sarà comunque presente anche il caldo torrido, con temperature che superano le medie stagionali. Al Centro Nord si potranno toccare picchi sino a 28°C, con la stagione estiva che inizia a bussare alle varie porte delle regioni italiane.

Il caldo arriverà in tutta Italia?

Per il ponte del 2 giugno le previsioni mettono l’accento su una svolta completa, con le condizioni del meteo che tendono ad un miglioramento. Al Nord ci saranno giornate di bel tempo, garantendo lo stesso trattamento anche nelle altre regioni italiane. Al Sud e sulle Isole Maggiori si dovrà avere ancora un attimo di pazienza, proprio perché il maltempo andrà man mano a scemare seppur non nell’immediato.

Le previsioni dell’esperto Mario Giuliacci confermano quindi che sia ancora presente la perturbazione con una fase anticiclonica in via di sviluppo. Nel mese di giugno arriverà la primavara con il suo caldo e le sue belle giornate.