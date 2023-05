Integratore chiave per tutte le piante: pomodori, zucchine e cetrioli raddoppiati se utilizzi questa ricetta. Solo in questo modo potrai portare sulla tua tavola tutti questi frutti in abbondanza.

Vuoi avere un raccolto abbondante da portare sulla tua tavola? Ecco come fare. Svelato il segreto che sicuramente non conoscevi. Questo integratore è la chiave per moltiplicare i prodotti del tuo orto.

Raccolto abbondante con una tecnica naturale

Se hai la possibilità di dedicarti alla coltivazione di frutta e verdura sei davvero una persona fortunata. Con dei semplici consigli puoi portare sulla tua tavola tanti prodotti biologici e salutari che sono sicuramente un toccasana per il tuo corpo.

Questa è la stagione di pomodori, cetrioli e zucchine. La semina è iniziata qualche mese fa e proseguirà almeno fino a settembre, a seconda anche della varietà selezionata.

Lo sappiamo, ci vuole pazienza e costanza affinché si possano raccogliere i frutti del proprio orto. Eppure, ci sono tante tecniche naturali che in realtà possono accelerare la crescita di questi prodotti straordinari.

Oggi vogliamo parlarti di un integratore che se somministrato alle tue piante ti consentirà di avere frutti in abbondanza. Ecco la ricetta che devi assolutamente conoscere.

Integratore chiave per tutte le piante: così ti daranno tanti frutti

Quando ci si dedica alla semina non si vede l’ora di raccogliere i frutti. Questo è il periodo perfetto per seminare zucchine, pomodori e cetrioli.

La raccolta varia ovviamente a seconda anche della varietà acquistata e seminata. Ma se hai interrato le tue piantine a marzo, oggi dovresti già iniziare a raccogliere i prodotti del tuo orto.

Se noti che la crescita delle tue piante è lenta, probabilmente è perché esse hanno bisogno di un aiuto. Oggi vogliamo svelarti la ricetta segreta per realizzare un integratore che ti donerà frutti in abbondanza. Per creare questo elisir avrai bisogno di pochissimo tempo ma soprattutto di pochi ingredienti.

Che tu sia un esperto pollice verde oppure no, saprai benissimo che le piante, come gli esseri umani, possono ammalarsi. Basta anche che solo un parassita infesti i tuoi gioielli verdi per vedere in fumo il lavoro di mesi. Ecco perché dovresti sempre prenderti cura in maniera maniacale delle tue piante.

I pomodori, le zucchine e i cetrioli sono le piante che più facilmente possono ammalarsi e sono pertanto quelle di cui dovrai avere più particolare cura. A questo proposito, c’è un ingrediente che può aiutare le tue piante a salvarsi e il tuo raccolto ad essere sano e abbondante: stiamo parlando dello iodio.

Forse non ne sei a conoscenza, ma è proprio lo iodio a regolare l’azoto che è fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle piante e di conseguenza dei frutti. Se la tua pianta ha abbastanza iodio, l’assorbimento di ossigeno si normalizza e regolarizza. Lo stesso processo di fotosintesi avverrà in maniera corretta.

Lo iodio inoltre è un ottimo insetticida e tiene lontano dalle tue piante soprattutto funghi e batteri. Ti consigliamo di procurarti in farmacia lo iodio al 5%.

Poiché la soluzione è piuttosto concentrata, dovrai diluirla. Ecco cosa dovrai fare: versare in 2 litri di acqua 40 gocce di iodio aggiungendo inoltre 15 ml di perossido di idrogeno. Il tuo integratore è pronto!

Con questa soluzione sarai in grado di proteggere le tue piante, soprattutto quelle di pomodoro e zucchine, da patologie diffuse come la peronospora. Una volta realizzato questo integratore, versalo all’interno del terreno e ripeti questa operazione una volta a settimana per almeno un mese: vedrai non soltanto le piante crescere velocemente ma soprattutto i loro frutti spuntare in abbondanza.

Questo rimedio è davvero efficace e ottimo se vuoi portare sulla tua tavola tanti prodotti del tuo orto. Ovviamente abbiamo per te anche altre idee naturali ed ecologiche che possono aiutarti a raggiungere il medesimo risultato.

Per esempio potresti realizzare una ricetta a base di bicarbonato di sodio e latte. Questi due ingredienti mescolati danno vita ad un antiparassitario davvero potente che proteggerà sempre le tue piante da malattie e che al contempo farà nascere tanti frutti sulla tua pianta.

Le soluzioni naturali esistono, basta solo sfruttare il potere della natura. Smetti di acquistare fertilizzanti o antiparassitari chimici e inizia a realizzare integratori o fertilizzanti biologici con ingredienti naturali. Con questa tecnica che ti abbiamo indicato avrai un raccolto incredibile e abbondante. Le tue piante poi fioriranno velocemente e avranno un aspetto sano e vigoroso.