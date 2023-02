“Preso a schiaffi”, l’indiscrezione sbuca fuori ora: volano stracci in casa reale

Dopo la morte della Regina Elisabetta, un membro della Royal Family è stato preso a calci e pugni. Ecco di chi si tratta.

In questi giorni, la Royal Family inglese è alle prese con tutto ciò che è trapelato dalla biografia del principe Harry, intitolata Spare, che vuol dire ruota di scorta e sembra essere un attacco velato alla sua famiglia.

Cosa che però non è il suo contenuto, visto che il principe, secondogenito di Re Carlo III e della sua prima moglie, Diana Spencer, scomparsa nel 1997 a Parigi in un incidente stradale, ha rivelato tutto quello che c’era da dire.

Regina Elisabetta: ecco cosa è accaduto dopo la sua morte

All’interno del volume di più di 500 pagine, Harry, come ha già fatto in parte nel documentario girato per Netflix, ha rivelato che la persona che ha spiattellato alla stampa il litigio tra lui e William altro non è che Camilla, l’attuale Regina consorte.

Harry la definisce una donna perfida e ha raccontato di come la donna avrebbe durante una cena pubblica rivelato che tra i due fratelli ci sia stata una forte discussione e di come lui l’ha scoperto in un secondo momento.

Tutti quanti, adesso, si stanno chiedendo se dopo la pubblicazione di questa biografia, il principe Harry, sarà presente all’incoronazione di suo padre Re Carlo III e della sua matrigna Camilla.

La cerimonia avrà luogo il prossimo 6 maggio, giorno che coincide con il compleanno del primogenito di Harry, Archie e alcuni esperti pensano che l’incoronazione possa essere invalidata.

Il motivo di questa ipotesi, sta nel fatto che Carlo sarebbe il primo Re ad essere incoronato ad aver commesso un adulterio e questo potrebbe portare ad un conflitto d’interesse, anche se l’incoronazione sarebbe solo un pro-forma, in quanto è già l’attuale Sovrano del Regno Unito.

Il litigio che ha portato ad un’aggressione

Dopo la morte della Regina Elisabetta II, sembra che il Regno sia subendo un declino da parte della famiglia reale. Sin dal giorno del decesso della donna, Harry aveva litigato con suo padre.

Carlo, avrebbe vietato al principe di portare al capezzale di sua nonna, sua moglie Meghan Markle e questo avrebbe creato una discussione animata anche quando l’attuale Re aveva fatto notare che neanche Kate era stata ammessa.

Inoltre, pare che dopo il decesso della Sovrana, tra Harry e William si sia accesa un litigio che secondo alcuni rumors si sarebbe conclusa dopo un aggressione da parte del futuro erede al trono.

Sembrerebbe che William avrebbe detto delle parole non del tutto carine nei confronti di Meghan Markle ed Harry avrebbe di conseguenza attaccato suo fratello che stizzito gli ha messo le mani addosso.

Stando a queste ultime indiscrezioni, quindi, la faida tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family non è terminata come invece volevano alcuni voci di corridoio delle scorse settimane.

Staremo a vedere, se da parte di Carlo III ci sarà una replica alle parole scritte sul libro di Harry e se quest’ultimo sarà presente il giorno dell’incoronazione di suo padre oppure sarà assente o per sua volontà o per via del fatto di essere stato bandito.