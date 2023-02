Pd, voto in arrivo dai circoli: ecco chi è in testa per la segreteria

Stando agli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il voto che il Pd riceverà dai circoli, è in testa Stefano Bonaccini.

Chi vincerà le primarie del Partito Democratico? Probabilmente lui ma appena dietro lo segue Elly Schlein, in un sostanziale testa a testa dove quest’ultima è in leggero svantaggio.

Chi vincerà le primarie del Pd

Si avvicinano le primarie del Partito Democratico e durante il weekend si è aperto il congresso nei circoli, dal quale abbiamo una prima impressione di come andranno.

La corsa per la leadership vede un testa a testa fra il governatore dell’Emilia Romagna ed Elly Schlein, deputata ed ex europarlamentare.

La situazione è stata analizzata da Bidimedia, associazione che si occupa di sondaggi in campo della politica e non solo. Dalle due personalità, rispettivamente al 50% e al 39% delle preferenze, sono abbastanza distanti gli altri nomi, ovvero quello di Giovanni Cuperlo all’8% e Paola De Micheli al 4%. Le schede bianche sono 74.

A renderlo noto è il comitato che sostiene Stefano Bonaccini come segretario del Pd. I dati sono poi stati elaborati come dicevamo, anche dai sondaggisti ma ormai la situazione sembra molto chiara.

I migliaia di voti analizzati, provenienti per lo più dall’Emilia Romagna, favoriscono il governatore e dopo la politica con la terza cittadinanza, ex vice del governatore emiliano romagnolo.

Le polemiche

Come sempre avviene in una “lotta politica”, le polemiche non mancano mai, infatti il comitato che sostiene Schlein ha chiesto di annullare i congressi nei circoli nella città di Salerno, sia quelli che già ci sono stati che i prossimi, perché verrebbero svolti in maniera non conforme a quanto scritto nel regolamento.

A dichiarare ciò è stato in particolare Sandro Ruotolo, portavoce del coordinamento regionale campano della mozione Schlein.

“Abbiamo presentato un ricorso e ci auguriamo che venga esaminato al più presto. a salerno non si è adempiuto alla correzione dell’anagrafe con le indicazioni nazionale e non si sono pubblicizzati i congressi di circolo 48 ore prima, come prevede il regolamento. poi ci sono stATE ANCHE ALTRE INADEMPIENZE, PERCHé NON è POSSIBILE RISPETTARE LE REGOLE COME NEL RESTO D’ITALIA?”.

Anche Cuperlo ha avuto da ridire in merito agli avversari, che ha affermato di stimare, tuttavia ci sono troppe persone dietro Bonaccini e Schlein, definiti “coloro che passano ogni temporale senza mai bagnarsi”. Una situazione poco chiara dunque.