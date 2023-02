Romina Power, quel dolce scatto con Ylenia che fa ancora commuovere tutti

Mentre preoccupano le sue condizioni di salute, Romina Power ha scelto di condividere sui social un tenero ricordo legato a sua figlia Ylenia.

Qualche mese fa Romina Power ha annunciato di trasferirsi vicino all’ex marito, in Puglia, a causa dei suoi problemi di salute.

Come sta Romina Power?

Le condizioni di salute di Romina Power stanno preoccupando, e non poco, i suoi fan. Qualche giorno fa, infatti, la cantante non è stata in grado di partecipare ad un evento in un museo a Lecce a causa del suo ginocchio. Proprio al ginocchio, infatti, è stata operata recentemente ma, nonostante l’intervento medico, continua a darle problemi. I suoi fan più accaniti, infatti, ricorderanno l’esibizione a Sofia, in compagnia di Al Bano e delle stampelle. Era il 30 settembre.

La stessa Romina Power ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan che l’aspettavano al Museo Castromediano di Lecce, lo scorso sei novembre, con un videomessaggio su Instagram:

“Sfortunatamente il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere Fisicamente non ci sono, ma a livello spirituale, mentale e astrale sono senz’altro con voi”.

L’evento, infatti, riguardava l’ultima data di un raduno di yoga. Già in un’ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin, Romina Power aveva raccontato dei suoi problemi di deambulazione.

Benché non ce la faccia a camminare bene, non fa mancare la sua presenza ai fan grazie ai suoi canali social. In particolare, su Instagram è sempre molto attiva. La Power sceglie spesso la piattaforma per condividere scatti legati al suo passato, come l’ultimo che ha deciso di pubblicare.

Il legame con la figlia Ylenia

Ylenia era la figlia primogenita nata dall’unione di Romina Power con Al Bano Carrisi. La ragazza, nata nel 1970, scomparve in condizioni misteriose a New Orleans nel 1993. Da allora, il suo corpo non è stato ritrovato. Da allora, il legame tra Romina e Al Bano si sgretolò tanto che poi decisero di separarsi.

Al Bano, infatti, ha accettato di dichiarare il decesso della figlia; Romina, invece, non si è mai data per vinta sperando sempre che la figlia sia ancora viva da qualche parte. Nel corso degli anni sono state tante le segnalazioni che avrebbero voluto Ylenia in una parte del mondo o in un’altra. Proprio come quella che vorrebbe la donna in Germania con tanto di marito e figli.

Una vicenda molto triste che ha segnato per sempre la vita dei due ex coniugi. Romina non ha mai dimenticato sua figlia tant’è che, con l’avvicinarsi del compleanno della figlia, la cantante ha scelto di condividere un tenero scatto. Prima di quello, però, aveva pubblicato una foto di un’Ylenia adolescente. I folti capelli biondi ed il fisico statuario avevano agevolato la didascalia di mamma Romina la quale ha scritto che la figlia non era consapevole della sua immensa bellezza.

Nella foto, risalente agli anni ’70, Romina ed Al Bano sono insieme e stringono un piccolo fagottino. Al suo interno, si intravede il volto roseo di una bambina. Quella neonata era proprio Ylenia, avvolta in una coperta di lana, realizzata all’uncinetto amorevolmente proprio dalla sua mamma.