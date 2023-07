Prato ingiallito, il rimedio naturale per farlo tornare verde: così risolvi subito

Può capitare di accorgersi di avere in giardino un prato ingiallito. Grazie a questo rimedio naturale, però, tornerà sano in pochissimo tempo.

Il lavoro, gli impegni, le responsabilità e le mille cose da fare oramai arricchiscono tutte le nostre giornate. L’estate, però, è fatta anche per riposarsi, motivo per il quale, non abbiamo scelta: bisogna approfittarne!

Una volta presa consapevolezza di ciò, possiamo decidere di fare ciò che vogliamo nel nostro tempo libero dedicato al relax. Ci si può concedere una bella vacanza nel luogo che si vuole visitare da anni o, perché no, una visita in una zona di mare e trascorrere tutti i giorni in spiaggia.

In alternativa, nel caso in cui ci si volesse riposare, ma rimanendo a casa propria, la migliore opzione sarebbe quella di godersi quelle parti dell’abitazione in cui, per un motivo o per l’altro non vi si trascorre mai abbastanza tempo. Come il giardino, ad esempio.

Possederne uno, infatti, è una vera e propria fortuna, perché vuol dire avere sempre a disposizione uno spazio aperto dove organizzare un aperitivo o una cena o, semplicemente, dove poter leggere un buon libro circondato dai rumori della natura.

Per poterne godere appieno, però, bisogna prendersene cura regolarmente, specie del prato che, in questi casi, diventa il vero e proprio protagonista indiscusso.

Per farlo non serve necessariamente essere un esperto di giardinaggio: basta bagnarlo, essere costante e, soprattutto, osservarlo spesso. Solo in questo modo è possibile intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Potrebbe capitare, ad esempio, di vedere il prato ingiallito in alcuni punti, ed è proprio questo uno dei casi in cui bisogna subito correre ai ripari. Come? Con un semplice rimedio fai da te che, nel giro di poche settimane, farà tornare il prato sano e brillante come è giusto che sia.

Il rimedio semplice e naturale per un prato perfetto

Oltre a contribuire a renderlo bello, rigoglioso e pronto a qualsiasi utilizzo se ne voglia fare, prendersi cura del proprio giardino è anche un ottimo anti-stress, perché consente di staccare la testa dai pensieri che ci attanagliano per dedicarci a un’attività che ci fa stare bene. E per avere un giardino degno di nota, è indispensabile far sì che il prato conservi sempre il suo bellissimo colore verde brillante.

Nel caso in cui, invece, notassimo un ingiallimento del prato, è possibile intervenire con una soluzione fai da te.

Per realizzarla basta solamente diluire due cucchiai di bicarbonato di sodio in tre litri d’acqua. A seguire, è necessario travasare la soluzione in uno spruzzatore da giardino e utilizzarla sul prato per tre volte alla settimana fino a quando le macchie gialle non saranno completamente sparite.

Prato ingiallito: quali sono le cause?

Così come accade a noi esseri umani, anche la vegetazione che ci circonda può essere intaccata da funghi e batteri che ne intaccano non solo la bellezza e l’aspetto, ma anche la salute. Ciò può accadere anche al prato del nostro giardino che, in alcuni casi, può presentare qua e là delle fastidiose macchie gialle.

Tale fenomeno è causato proprio dalla presenza di un fungo il quale, però, può essere debellato, e la soluzione sta proprio nel metodo precedentemente illustrato. Il composto a base di acqua e bicarbonato, in aggiunta, è efficace non solo per far tornare il prato ai suoi antichi splendori, ma anche per eliminare la presenza di eventuali microrganismi in grado di intaccare il raccolto del nostro orto.