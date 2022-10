Bicarbonato di sodio nel wc, perché dovresti buttarlo: risolve un noto problema

Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per risolvere un noto problema che si crea nei nostri wc. Ecco di quale si tratta.

Durante tutti questi anni, le casalinghe di tutto il mondo e tutti coloro che si occupano delle faccende domestiche hanno scoperto come i metodi tradizionali tramandati dalle nostre nonne risultano essere i più efficaci.

Sebbene in commercio ci siano numerosi prodotti di noti marchi che possono aiutarci contro le macchie più insidiosi o per disinfettare le superfici da germi e batteri, ci sono ingredienti per nulla industriali che possono aiutarci nei nostri compiti.

Bicarbonato di sodio: ecco perché è utile usarlo sul wc

Uno di questo che è utile per più occasioni è il bicarbonato di sodio che viene utilizzato anche in cucina per disinfettare e sciacquare frutta e verdura senza che si creino problemi nel nostro organismo.

Il suo vero nome è idrogenocarbonato di sodio e si tratta di un sale di sodio dell’acido carbonico ma è comunemente conosciuto col nome di bicarbonato di sodio come termine dismesso dall’Unione Internazionale di chimica pura e alcalina (IUPAC).

Questo elemento si presenta sotto forma di polvere bianca cristallina e lo si può trovare sia in natura nelle acque sotterranee e superficiali che creato in laboratorio e l’Unione Europea lo ha inserito con la sigla E 500 tra gli additivi alimentari.

Di solito, il bicarbonato di sodio viene utilizzato assieme all’aceto, perché la reazione dei due componenti tende a formare un effetto e una soluzione dalle proprietà sgrassanti e pulenti.

L’unione dei due ingredienti tende l’uno a neutralizzare l’altro e per questo motivo si trasformano in anidrite carbonica e acetato di sodio con una capacità di ridurre gli acidi presenti.

Per questo motivo viene usato anche in ambito farmaceutico come antiacido e per i mal di stomaco e viene inserito anche nei dentifrici per via della sua azione smagliante e abrasiva anche se questo può avere degli effetti collaterali, che sono stati verificati in percentuali molto basse.

Il bicarbonato di sodio è utile per rimuovere le ruggini ma in particolar modo per rimuovere il calcare da doccia e rubinetti oltre che rimuovere residui di sporcizia o di sapone utilizzato per le nostre faccende.

Inoltre, ha un potere disinfettante senza uguali e viene usato anche per risolvere un problema molto comune che accade ai nostri wc e lo si può risolvere con questo ingrediente senza dover ricorrere ad altri metodi.

Il problema del wc che viene risolto immediatamente con questo ingrediente

Utilizzano del bicarbonato di sodio spargendolo sul gabinetto questo agirà e disinfetterà le sue superfici e inoltre inserendolo anche all’interno avrà la stessa azione dopo aver poi tirato lo sciacquone.

Va detto che quest’ultimo va sempre tirato a tavoletta abbassata, questo perché l’acqua presente nei nostri wc è quasi sempre contaminata e specialmente dopo aver effettuato i nostri bisogni, si creano dei microbi e dei germi che potrebbero spargersi nell’aria mentre tiriamo lo scarico.

Anche per questo motivo, il bicarbonato tende a limitare la formazione di questi batteri e di questi germi e ad avere un wc pulito e limpido oltre che ad aiutare la prevenzione di otturamento dei tubi di scarico.

Il suo caratteristico odore tenderà quindi ad avere un bagno sempre impeccabile e il nostro wc sarà disinfettato in modo naturale e con l’ausilio dell’aceto unito ad esso potremmo avere una vera e propria soluzione igienizzante.

Inoltre, il bicarbonato di sodio è utile anche per levare le macchie dalle posate, pulire e rendere profumato il cestino della spazzatura, rimuovere macchie e sporco dalla moquette e dai tappeti, pulire le tende della doccia e pulire le pentole e rimuovere i residui dai taglieri.

Insomma, l’uso di questo ingrediente è svariato e quindi è sempre utile non farlo mai mancare in casa dato anche il suo costo molto economico.