Postepay, col trucco del codice resti senza soldi: il tranello che sta ingannando tutti

Postepay, attenzione al trucco del codice: se fai questo, rischi di trovarti senza soldi. Ecco il tranello infame che sta ingannando tutti.

Postepay, la carta prepagata più utilizzata d’Italia

Emessa dalle poste italiane ormai un bel po’ di tempo fa, la Postepay continua ad essere oggi una delle carte prepagate più utilizzate nel nostro Stivale. Poterne entrare in possesso è davvero semplice, basta recarsi in un ufficio postale e presentare il codice fiscale o un documento di identità.

Essa può essere richiesta anche online senza troppa fatica. Il costo di attivazione è davvero irrisorio e l’attivazione immediata. Alcune tipologie di Postepay, come quella standard per esempio, rientrano nel circuito Visa e possono essere utilizzate anche per gli acquisti online.

Tra l’altro, è una carta prepagata munita di contactless quindi la si può avvicinare semplicemente al pos per effettuare pagamenti in ogni esercizio commerciale. Insomma, è davvero uno strumento finanziario comodo per evitare di circolare con il contante.

Tantissime sono le persone che ogni giorno utilizzano la loro Postepay per acquisti in negozi fisici o virtuali. Attenzione però a non lasciarvi trarre in inganno: esiste il trucco del codice che può svuotare la vostra prepagata. Ecco come funziona e perché bisogna stare allerta: con questo sistema stanno ingannando in tanti.

La truffa del codice

Sebbene tutte le carte prepagate di oggi dovrebbero essere super sicure grazie ai codici che vengono scelti personalmente e ai sistemi di sicurezza previsti dalla banca o dalla posta prima di realizzare acquisto o effettuare pagamenti, non possiamo mai ritenerci davvero protetti al 100% dalle truffe.

Avete visto il trucchetto del codice? Sta spopolando tantissimo e arrecando tanti danni. Moltissimi gli italiani che si sono ritrovati senza nemmeno più un centesimo. Oggi vogliamo parlarvi della truffa del codice per la Postepay che sta spaventando tutto il nostro stivale.

Per via delle truffe informatiche, nessuno è più al sicuro, nemmeno tu che per la tua Postepay hai all’attivo codici e password di sicurezza. Ti spieghiamo come tutelarti e soprattutto come sventare una probabile truffa.

Come abbiamo detto poc’anzi, la Postepay è una carta di debito emessa da poste italiane che presenta davvero tantissimi vantaggi come un canone irrisorio e talvolta pari a zero o l’estrema semplicità nell’utilizzarla: essa è perfetta non solo per gli adulti ma anche per i più giovani.

Come difendersi dai truffatori

Proprio qualche tempo fa, è stata emessa anche la Postepay Evolution dotata di codice IBAN grazie al quale è possibile effettuare addirittura bonifici bancari, aprire un conto corrente o ricevere denaro.

Tuttavia, la maggior parte delle persone che possiedono una Postepay, la utilizzano per gli acquisti online o sui vari e-commerce come per esempio Amazon. Anche se è possibile attivare il 3D secure, una misura di sicurezza ulteriore per evitare truffe, non abbiamo la garanzia di una tutela al cento per cento.

Sai che cosa sta succedendo ultimamente? Di recente, molti utenti hanno lamentato di aver ricevuto sul proprio cellulare – tramite SMS o per email – un codice di verifica senza averne fatto però richiesta.

Attenzione a non cadere nel tranello: dall’altro lato ci sono dei truffatori che cercano di rubare i nostri dati sensibili, come password o codici, per poter utilizzare in maniera fraudolenta la carta di debito o prepagata.

Non rilasciare mai codici né cliccare sui link inviati tramite sms: se nascono dubbi, è necessario sempre contattare il servizio di assistenza o chiamare poste italiane. Solo così si può avere la garanzia che la nostra carta di debito non sia stata rubata o clonata da truffatori.

Il trucchetto del codice ha fatto già molti danni. Tantissime le persone, soprattutto gli anziani, che si sono ritrovati con il conto virtuale svuotato. Il consiglio degli esperti in primis ma anche degli addetti alle poste italiane, è quello di attivare il 3D secure che è gratuito e che protegge da truffe e inganni.