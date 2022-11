Polonia-Argentina, Messi a caccia degli ottavi di finale

Riflettori accesi ancora una volta sull’Argentina, Messi e compagni continuano a non convincere e nonostante la vittoria contro il Messico oggi contro la Polonia servirà una dimostrazione di forza per conquistare gli ottavi e mandare un messaggio chiaro al mondiale.

La Selecion è sembrata scarica nelle prime due partite e nella seconda giornata ha trovato la vittoria soltanto grazie allo spunto del suo numero 10.



Al momento nel Gruppo C regna l’equilibrio con la Polonia che comanda la classifica a quota 4 punti sopra a Argentina e Arabia Saudita.

Uscire ai gironi sarebbe una clamorosa beffa per la squadra di Scaloni che oggi scenderà in campo per fare la partita ed aggredire subito Lewandowski e compagni.

L’Albiceleste dovrà stare attenta a non scoprirsi contro una Polonia che con Milik e Lewandowski davanti può rendersi pericolosa da un momento all’altro.

La partita si giocherà in contemporanea con il match tra Arabia Saudita e Messico, tutte e quattro le nazionali infatti possono ancora sperare nella qualficazione agli ottavi di finale della coppa del mondo.



Polonia con il 3-4-1-2, confermato Milik in attacco

Anche oggi la Polonia dovrebbe scendere in campo con il doppio attaccante, lo juventino Milik infatti ha dimostrato di essere in grande forma e partirà titolare insieme al capitano Lewandowski.



Szczesny è stato l’eroe della vittoria contro l‘Arabia Saudita ed anche ogg sarà ovviamente titolare, davanti a lui Glik, Kiwior e Bereszynski.

Cash, Krychowiak, Bielik e Frankowski saranno i quattro centrocampisti con il napoletano Zielinski a supporto di Milik e Lewandowski.

Argentina con il 4-2-3-1, Mac Allister ancora titolare

Scaloni mette in campo la sua Argentina con il solito 4-2-3-1, ancora panchina per Paredes che ha deluso nella prima uscita contro l’Arabia Saudita, al suo posto pronto Enzo Fernandez che ha trovato il gol del raddoppio contro il Messico.

Tra i pali c’è E. Martinez, linea difensiva a quattro con Molina, Otamendi, Romero e Acuna.

A centrocampo intoccabile De Paul, con Enzo Fernandez ad aggiungere fisicità ed intensità al reparto.

Di Maria, Messi e Mac Allister giocheranno in appoggio a Lautaro Martinez, ancora senza gol in questo mondiale.

La partita si giocherà in contemporanea con la sfida tra Messico e Arabia Saudita alle 20 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.