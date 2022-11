Pavimento lucido e pulitissimo, come farlo risplendere: ne basta poco così

Avere nella propria casa un pavimento lucido e sempre pulito è il sogno di molti. Eppure, a volte sembra impossibile ottenerlo. Vediamo come farlo splendere.

Che sia in un materiale nuovo, in legno, in marmo o ceramica, un pavimento lucidissimo si può ottenere in pochi passi.

Pavimento lucidissimo: che bellezza!

Chi vuole avere un pavimento lucidissimo in casa propria alzi la mano! In tempi moderni, si va sempre di corsa e, spesso, il lavaggio dei pavimenti si delega a dei dispositivi, come le scope a vapore o i lavapavimenti, che spesso non lasciano i pavimenti lucidi.

A ciò si aggiungono i nuovi materiali che, spesso, richiedono dei detergenti di pulizia specifici che non sempre, nel tran tran di tutti i giorni, siamo soliti utilizzare. Le nostre nonne, per tenere i pavimenti lucidissimi si servivano della cera. Guai se si passava quando la stavano dando. Oggi, questa tradizione è stata un po’ accantonata e si cercano metodi più veloci ma lo stesso efficaci, per ottenere lo stesso risultato.

Solo questi ingredienti per un pavimento lucidissimo

Per ottenere dei pavimenti lucidissimi non ci si può esimere dall’usare una giusta dose di olio di gomito. Con questo metodo, otterrai un pavimento lucente per tutto il giorno ma anche con un odore gradevole che pervaderà tutta la tua casa. Per prima cosa, dovrai mettere due litri di acqua fredda in un secchio utilizzato per lavare i pavimenti. Il secondo ingrediente, presente in tutte le cucine, è il sale fino. Dovrai sciogliere nell’acqua del secchio un cucchiaio da cucina colmo di sale.

Non è finita qui, dovrai aggiungere all’acqua anche un cucchiaio di detersivo per piatti. Se vuoi che la casa sia ancora più profumata, puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale o un cucchiaino di ammorbidente profumato per i panni. L’acqua dovrà essere ben mescolata, affinché tutti gli ingredienti si mescolino tra loro.

Successivamente, potrai bagnare con quest’acqua la pezza per lavare il pavimento oppure il mocho, a seconda delle tue preferenze. Vedrai, sin da subito, sprigionarsi la lucentezza che i tuoi pavimenti avevano perso. Naturalmente, dovrai risciacquare con una pezza e dell’acqua pulita.

Questo metodo rimuove la patina di sporco anche dai pavimenti più luridi. Siamo sicuri che non lo abbandonerai più anche perché gli ingredienti per realizzarlo sono accessibili in qualsiasi dispensa. A fare la differenza ci potranno essere anche i panni utilizzati per lavare il pavimento. Spesso e volentieri, dei vecchi asciugamani dismessi possono fare un lavoro migliore dei moderni panni in microfibra.

Prima di utilizzare questo metodo sui tuoi pavimenti, ti suggeriamo di utilizzarlo prima in un angolo nascosto della casa. Lo scopo è quello di verificare se la soluzione è consona al materiale in cui sono realizzati i tuoi pavimenti.