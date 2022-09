Piero Barone, la mamma è di una bellezza mostruosa: mai visto una donna così | FOTO

Insieme a Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto, Piero Barone è uno dei tre cantanti de Il Volo ma avete mai visto sua madre?

Piero Barone, insieme agli altri componenti de Il Volo, ha avuto un successo internazionale che gli ha permesso di girare il mondo.

Chi è Pietro Barone

Il Volo è il trio composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre ragazzi sono diventati famosi in tutto il mondo per via delle loro voci da tenori e baritono. Sono milioni i fan che seguono Pietro Barone e i suoi colleghi sui social ogni giorno, essendo incuriositi non soltanto dalla loro carriera ma anche dalla loro vita privata.

Dei tre cantanti quello che è finito più nel gossip è stato proprio Pietro Barone. Nato nel 1993, in provincia di Agrigento (a Naro) si è rivelato appassionato di musica sin da quando era molto piccolo. Ad iniziarlo alla musica fu suo nonno che lo incoraggiò a studiare.

Grazie alla partecipazione al programma televisivo Ti lascio una canzone, Piero Barone conobbe i suoi colleghi, crescendo con loro ed iniziando a calcare palcoscenici mondiali.

Anche la sua vita sentimentale è stata spesso oggetto di gossip. Si sa che, durante la sua carriera nel mondo della musica, Piero sia stato impegnato soltanto due volte, in due storie travolgenti. La prima è stata con Valentina Allegri, figlia di Massimo, ex allenatore della Juventus. Sin dal 2019, invece, è impegnato con l’inviata delle Iene Veronica Ruggeri.

Chi è la mamma

I fan, avidi di conoscere sempre più dettagli circa la vita privata di Piero Barone, non hanno potuto fare a meno di scoprire chi è la mamma. Si tratta della donna che più di tutte ha creduto ed incoraggiato il figlio nel suo percorso.

Si chiama Eleonora Ognibene e, tra lei ed il figlio, la somiglianza è disarmante. La donna è molto bella. La sua bellezza si può apprezzare attraverso le (poche) foto che circolano sul web. Qualche scatto è stato pubblicato dallo stesso Piero sul suo profilo Instagram.

Piero Barone e la madre – nanopress.it

Della donna non si conosce molto poiché si tratta di una persona che sembrerebbe non avere social. Si tratterebbe, dunque, di una persona parecchio riservata. Tuttavia, si sa che mamma Eleonora è molto fiera del figlio e si è detta pronta a sostenerlo sempre. Anche il figlio Piero non è da meno nei suoi confronti. Il loro unico legame è evidente.