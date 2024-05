Piano cottura cappa e fornelli: i segreti per una pulizia rapida ed efficace per avere una casa sempre igienizzata al massimo in ogni periodo dell’anno.

In queste settimane particolari dell’anno, con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della bella stagione, sono tantissime le famiglie italiane che si sono ritrovate a dover svolgere le classiche pulizie stagionali ed allo stesso tempo il cambio di stagione per quel che riguarda i vestiti da indossare. Insomma, parliamo di un momento abbastanza faticoso e che si ripete più volte all’anno.

Soprattutto per le pulizie di casa e giardino occorre prestare molta attenzione in quando ci sarà bisogno di massima igienizzazione degli ambienti sia interni che esterni. Andandoci a concentrare su alcuni dettagli che magari abbiamo lasciato andare con troppa facilità durante i mesi invernali. Poi ci sono alcuni punti della cucina che invece ci creano davvero molti grattacapi.

Come pulire al meglio la nostra cucina

La cucina è uno dei posti più frequentati della nostra casa. Infatti trascorriamo parecchie ore in questa stanza per cucinare e per chiacchierare magari con altri familiari mentre ci prepariamo la colazione o un piatto di pasta. E proprio qui ci sono degli oggetti e dei punti che ci fanno dannare nelle pulizie quotidiane perché si sporcano con maggiore frequenza.

Proprio perché ne facciamo un uso costante. Parliamo in modo particolare del piano cottura e dei fornelli oltre che della cappa. Il problema non si pone per tutte le persone che hanno in casa un piano cottura ad induzione, che si alimenta in modo elettrico e che necessita solo di una pulizia con alcool o sostanze sgrassanti sul vetro che ricopre tutte le aree della cottura.

Ben diverso è il discorso per il piano cottura classico, quello che si alimenta appunto tramite fornelli a gas. Insieme alla cappa della cucina, proprio il piano cottura ed i fornelli sono caratterizzati da una presenza di sporco e grasso, e per questo motivo il rimedio principale per arrivare ad una corretta pulizia è quello del sapone giallo, detto anche sapone molle potassico.

Questo sapone è assolutamente sgrassante ed igienizzante ed è facilmente reperibile in panetti appunto gialli. Economico ed ecologico, rappresenta il primo alleato per le pulizie dei nostri elementi della cucina che stiamo analizzando, garantendo una massima pulizia in tutto l’ambiente circostante (qui abbiamo svelato un’altra tecnica importante per le pulizie della casa).

Gli altri rimedi naturali per la cucina

Ci sono poi altri rimedi naturali per arrivare ad ottenere un grande risultato per la pulizia di piano cottura fornelli e cappa della cucina. Un’altra soluzione estremamente efficace è quella di un composto di acqua calda ed aceto bianco che funziona molto bene sia per il piano cottura e i fornelli che per la cappa in alto che raccoglie tutti i fumi della cucina.