Pulizia delle porte in legno: il metodo efficace che elimina macchie e impronte e che fa risparmiare tempo e soldi nelle faccende domestiche quotidiane.

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione in tante famiglie è arrivato il momento di effettuare le pulizie generali delle case, sia nelle aree interne che esterne. Soprattutto nel primo caso dobbiamo intervenire anche in alcune aree, come quelle che riguardano porte e balconi, dopo mesi di piogge e freddo che hanno caratterizzato il periodo invernale.

Adesso che cominceremo a tenere la nostra casa più aperta rispetto a prima e a trascorrere più tempo all’esterno è importante igienizzare al meglio ogni parte della nostra abitazione. Senza trascurare nessuna area o oggetto. Tra quelli che meritano particolari cure ed attenzioni ci sono le porte in legno che abbiamo all’interno delle case e che ci permettono di avere una privacy da stanza a stanza.

Come pulire al meglio le porte in legno

Ci sono degli angoli delle case che a volte dimentichiamo di pulire al meglio, senza accorgerci che proprio in questi posti possono nascondersi, se non igienizzati a dovere, anche sporco con germi e batteri. Per quel che riguarda le porte in legno dobbiamo sapere che esistono dei metodi estremamente efficaci che ci possono aiutare ad igienizzarle nel modo corretto senza andare a spendere soldi, e soprattutto evitando di usare dei prodotti chimici.

Che alla lunga possono danneggiare il legno e allo stesso tempo potrebbero rappresentare un rischio per la nostra salute, soprattutto quella di bambini. Andiamo a scoprire quali sono questi accorgimenti preziosi che possiamo adottare nella pulizie delle nostre porte in legno. Il primo è quello di una soluzione composta da acqua aceto e olio d’oliva. Prepararla è molto semplice.

Basta riempire un recipiente d’acqua e versare qualche bicchiere di aceto bianco. Mescolare per bene ed aggiungere poi qualche goccia di olio d’oliva e mescolare ancora. Riempire un contenitore con uno spruzzino ed applicare con un panno in microfibra sull’intera porta, senza risparmiare le maniglie. L’effetto dell’aceto sarà quello di igienizzare la porta, mentre l’olio darà lucentezza ai nostri infissi interni (qui abbiamo parlato di un altro problema che riguarda la pulizia delle nostre case e giardini).

Altri metodi di pulizia

Ci sono poi altri metodi naturali che possono fare al caso nostro nella pulizia delle porte interne di legno. Potremmo chiamarli rimedi delle nonne in quanto ci riportano alla mente degli accorgimenti che ci fanno evitare il contatto con sostanze chimiche, trattandosi alla fine di prodotti assolutamente naturali. Tra questi c’è il latte.

In pochi infatti sanno che prendere del latte bianco con aggiunta di acqua ed agire con uno spruzzino sulle porte in legno potrebbe rappresentare un toccasana per le nostre porte con le caratteristiche di questo alimento che aiuterà a mantenerle brillanti e pulite oltre che igienizzate. Stesso discorso per il caffè.

Che sempre con acqua e utilizzato con uno spruzzino potrà dare degli ottimi risultati sulle nostre porte della casa. Questi rimedi a costo zero vi permetteranno di avere sempre pulite le porte delle stanze della casa, eliminando sporto macchie ed impronte davvero in pochi secondi. Trattandosi di prodotti che abbiamo sempre in casa, possiamo poi decidere di pulire queste porte in qualsiasi momento della giornata.