Pasta fredda della longevità, svelato il segreto della nutrizionista

Pasta fredda della longevità, svelata la ricetta della nutrizionista: come ottenere un piatto gustoso a tavola ma anche salutare. Andiamo a scoprire come ottenerlo in pochi passaggi.

Con l’avvicinarsi dell’estate e con le temperature che cominciano a diventare più miti rispetto ai mesi precedenti, aumenta anche la voglia di mangiare a pranzo o a cena piatti freddi e leggeri, andando a cambiare la nostra alimentazione rispetto a come mangiavamo in inverno. Tra i piatti più gettonati di questo periodo ci sono sicuramente l’insalata di riso e la pasta fredda.

Soprattutto questo secondo piatto piace molto agli italiani, che si sa, riescono a rinunciare a tutto tranne che alla pasta. E così, per poterla apprezzare anche con le alte temperature, cerchiamo di mangiarla fredda come facciamo anche con il riso all’insalata. Ma quando lo facciamo corriamo due rischi principali.

Come preparare al meglio la pasta fredda

Il primo rischio è quello legato alla frequenza di questo alimento, che arriviamo a consumare anche più volte a settimana, rischiando di diventare ripetitivi negli ingredienti che andiamo ad inserire nel piatto. L’altro aspetto è completamente diverso e ci porta ad esagerare, pensando di svuotare il frigo con tutto quello che ci viene in mente, rischiando ci creare una vera bomba calorica.

Il segreto per arrivare ad un piatto completo ed equilibrato sta proprio nel mezzo, cercando di variare con gli ingredienti ma anche senza esagerare arrivando ad un piatto che deve rimanere gustoso ma allo stesso tempo senza troppe calorie. Possiamo provare ad insaporire il tutto con un pesto leggero, come indicano tanti nutrizionisti.

Colorando il piatto ed aggiungendo un sapore unico allo stesso tempo. Così facendo, avendo una base solida, possiamo arricchire il piatto senza aggiungere per forza troppi ingredienti che ci potrebbero portare a strafare. Salvando dieta e gusto in un colpo solo. Ci sono tantissime varianti che si possono sfruttare, considerando le verdure in abbondanza che sono disponibili in questo periodo nel nostro paese (qui abbiamo descritto un’altra ricetta tipica della tradizione italiana).

Il segreto nella ricetta

Per rendere il piatto assolutamente salutare ed unico, tanto che si parla di pasta fredda della longevità, ideato dalla nutrizionista Chiara Manzi, possiamo aggiungere delle mandorle ai gamberi e alla mela Golden, oltre alle puntarelle. In questo modo avremo un mix salutare con ingredienti ricchi di acidi grassi buoni ma anche fibra. Pensateci bene quando lo andrete a preparare la prossima volta.

Perché in un colpo solo state preparando un piatto che piacerà praticamente a tutti ma che sarà in grado anche di assicurare un equilibrio all’alimentazione andando a fornire tutto quello che serve al nostro corpo durante una giornata. Ovviamente questi ingredienti si possono variare anche in base ai gusti personali, senza esagerare ovviamente al di la di qualsiasi aggiunta si possa fare.