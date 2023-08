Perché quando metti ad asciugare i panni al sole senti quel profumo meraviglioso?

By

Far asciugare i panni al sole, si sa, li rende anche profumati. C’è un motivo scientifico se ciò accade, ecco quale.

L’estate è il periodo perfetto per lavare e asciugare i panni. Nonostante il caldo e la fatica nello stenderli, infatti, far asciugare i panni al sole è la soluzione ideale per renderli anche profumatissimi. Ma perché accade? La ragione è scientifica, scopriamo qual è.

Asciugare i panni al sole li rende profumati

A differenza dell’inverno, l’estate garantisce più giornate di sole. Ed ecco che scompare la paura di stendere i panni e ritrovarli con un cattivo odore di umidità. Questo accade perché l’azione del sole rende i nostri capi più profumati. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell’Università di Copenaghen, che hanno deciso di scoprire perché questo accade.

L’esperimento che ha condotto a questa scoperta consisteva nel lavare con acqua pulita 3 asciugamani di cotone di qualità media. Fatto questo, i ricercatori hanno steso i 3 asciugamani in tre modi diversi per dimostrare che la tecnica di asciugatura influisce sul profumo finale del bucato steso. Gli asciugamani sono stati stesi quindi in una stanza chiusa, in una zona all’ombra all’aperto e sotto la luce diretta del sole su un balcone.

Trascorso il tempo necessario perché si asciugassero, i ricercatori hanno sigillato i 3 asciugamani ognuno in un sacchetto, lasciandolo lì per 15 ore. Al termine dell’esperimento, gli esperti hanno preso in esame le diverse sostanze chimiche che ciascun asciugamano aveva emesso.

Il risultato dell’esperimento: il sole crea profumo

I ricercatori si sono concentrati in particolare sulle sostanze riconducibili al profumo degli asciugamani. In particolare, quelli che si erano asciugati sotto il calore del sole avevano prodotto sostanze come aldeidi e chetoni. Fatto interessante, si tratta di molecole presenti nei fiori.

Gli aldeidi, nello specifico, producono un profumo dolce e fruttato simile alla vaniglia. I chetoni, invece, hanno un profumo più tenue e delicato. Ma non finisce qui: tra le sostanze prodotte dagli asciugamani messi al sole c’erano anche il pentanale e il nonanale, due elementi che producono un profumo simile a quello delle rose e degli agrumi.

È evidente, quindi, che sia proprio l’azione del sole a produrre un profumo gradevole sui nostri capi stesi ad asciugare. Ma perché accade? Gli studiosi non hanno saputo rispondere in modo certo a questa domanda. Tuttavia, ritengono che tra gli elementi in causa possano esserci la luce del sole, i radicali liberi e l’ozono.

Quest’ultimo, in particolare, ha il potere di mutare alcune sostanze chimiche in chetoni e aldeidi. I raggi ultravioletti contenuti nella luce solare, poi, possono eccitare alcune molecole portando alla formazione di radicali liberi. Questi ultimi si uniscono ad altre molecole e producono proprio gli elementi chimici responsabili del profumo sul nostro bucato steso ad asciugare.

Ciò che accade ai panni stesi sotto la luce solare è molto simile all’effetto che hanno i raggi solari su un prato bagnato. Molto spesso capita infatti di sentire un gradevole e fresco profumo provenire dall’erba riscaldata dal sole dopo una forte pioggia, e un processo simile avviene anche con il nostro bucato.

Dopo la meraviglia e lo sgomento iniziale per questa scoperta, non resta che approfittare di questo meraviglioso processo naturale per godere di un bucato fresco, asciutto e profumato.