La crema anti rughe migliore in commercio: a meno di 10 euro in questo supermercato

Sapevi che la crema anti rughe migliore, stando a dei test scientifici, si acquista al supermercato e costa meno di dieci euro.

Spesso si spendono tanti soldi per acquistare una crema anti rughe valida senza ottenere i risultati sperati e promessi dal brand.

A cosa serve

Una crema antirughe di un brand famoso può costare anche molti soldi. Spesso, si è portati ad associare ad un prezzo alto, un’alta qualità ma non è sempre così. Infatti, anche la crema antirughe più blasonata e più pubblicizzata, per alcune persone non può svolgere il compito che aveva promesso.

La crema antirughe è un prodotto cosmetico progettato per ridurre i segni dell’invecchiamento sulla pelle, in particolare le rughe e le linee sottili. La sua formulazione contiene solitamente ingredienti idratanti, antiossidanti, vitamine, peptidi e altri composti che promuovono la salute e la giovinezza della pelle.

Per comprendere se una crema antirughe sarà più efficace di un’altra, è necessario leggere attentamente le etichette. Per i prodotti cosmetici si deve far riferimento all’INCI per comprendere se il prodotto può essere efficace o meno per trattare le rughe.

Qual è la migliore crema anti rughe

Altroconsumo ha stilato una classifica delle creme antirughe migliori e si è scoperto che in testa alla classifica ce n’è una da appena 10 euro che si può acquistare tranquillamente al supermercato.

La classifica è stata stilata tenendo conto di 12 prodotti diversi. I parametri di valutazione sono stati, tra gli altri, efficacia ed esperienze personali dei consumatori.

All’ultimo posto della classifica, ovvero al dodicesimo, si è inserita la crema della Caudalie chiamata Premier che ha un costo di 90 euro. Scalando la classifica troviamo la crema antirughe della Weleda a base di rosa mosqueta che costa 15 euro e che non mantiene la promessa di levigare la pelle come dice.

Al decimo posto, un’altra crema che, in passato e stando ad altre classifiche, è risultata molto efficace ovvero l’antirughe della Cien, venduta da Lidl. La crema per il costo di 3 euro, si è rivelata meno efficace di altre.

Al nono spicca, con il costo di 20 euro, la crema Olaz; prima di lei Vichy Liftactiv (50 euro) e prima ancora Avene Physiolift (32 euro). Al sesto posto c’è la crema da 55 euro di Biotherm chiamata Blue Therapy, preceduta dalla crema Nivea Q10 e dalla crema da 10 euro di L’Oreal Paris chiamata Revitalift.

Siamo arrivati, dunque, sul podio. Medaglia di bronzo per Eucerin Hyaluron Filler che costa 30 euro. Clarins Multi Active Jour si è aggiudicata il podio con 65 punti ed il costo di 50 euro. La più economica, invece, si è aggiudicata il secondo posto ed è Garnier Bio che costa 9 euro. I punti ottenuti dalla crema Garnier sono stati 63.

Dalla classifica si evince chiaramente che, non sempre spendere di più corrisponde ad ottenere un prodotto qualitativamente superiore. Basti pensare che l’ultimo posto è occupato dalla crema più cara tra quelle prese in esame.