All’ingresso del negozio compare un cartello che fa scappare subito tutti i clienti

Un cartello fa scappare tutti i clienti. Ecco cosa è stato affisso all’ingresso di un negozio. I dettagli.

Cosa potrebbe mai esserci scritto di così strano su un cartello affisso fuori ad un negozio, tanto da far scappare chi lo legge? Ecco l’insolito avviso che nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare.

Insolito avviso affisso all’ingresso di un negozio

In un’era consumistica come la nostra, dove tutto si può comprare velocemente e quindi senza lunghi tempi di attesa, si preferisce spesso sostituire ciò che è rotto, vecchio o malfunzionante con il medesimo prodotto ma nuovo.

Basta un solo clic sulla pagina di un e-commerce come Amazon o su quella di un qualsiasi altro store digitale per ordinare ciò che desideriamo. E tutto ciò che abbiamo di rotto? Semplice: finisce, spesso, direttamente nella pattumiera. Per fortuna non tutte le persone, soprattutto quelle più anziane, si affidano agli store digitali e si fidano esclusivamente degli acquisti online. Ce ne sono molte che preferiscono aggiustare ciò che non funziona più.

Ed è proprio grazie a questa piccola fascia di consumatori che esistono ancora dei negozi e delle vecchie botteghe in cui si riparano oggetti. Oggi vogliamo parlarvi di un insolito cartello trovato da un cliente e affisso proprio fuori un negozio che si occupa di riparazioni. Cosa c’è scritto sopra da costringerlo a scappare? Scopriamolo.

Cartello che fa scappare tutti i clienti: il contenuto curioso

Cosa potrebbe mai esserci scritto su un cartello, affisso fuori ad un negozio di riparazioni, da indurre un cliente a scappare? Lo scopriamo insieme.

Spesso si leggono avvisi e messaggi curiosi e insoliti, in giro per la città. Su Instagram esiste un account, @cartellidivertenti, che pubblica foto private o inviate dai follower, che si ritrovano a scattare immagini di cartelli, avvisi o manifesti dal contenuto particolare o curioso.

Proprio da questa pagina che conta tanti seguitori, arriva la foto che sta facendo il giro di tutta Italia. Sapete che cosa c’era scritto fuori ad una bottega che si occupa di riparazioni? Ecco il contenuto del curioso cartello:

Questa immagine è davvero singolare: come potremmo mai rivolgerci a questo esercizio commerciale per riparare il nostro orologio, il nostro frigorifero o quella vecchia aspirapolvere che nonostante gli anni, fino a poco tempo fa svolgeva egregiamente il suo lavoro se chi dovrebbe riparare gli oggetti altrui non è capace a sistemare il proprio campanello rotto?

Diversi gli utenti social che si sono divertiti a commentare la foto di questo cartello dal contenuto insolito. Dove si trovi il negozio sulla cui porta è affisso l’insolito avviso, non è dato saperlo. Sappiamo però che è una bottega italiana.

Non è la prima volta che in Italia appare un cartello con un messaggio particolare o curioso. Solo qualche mese fa, un uomo ha fotografato un foglio, affisso su un cassonetto della spazzatura, che avvisava i passanti di non urinare sui bidoni pubblici disposti a pochi metri da un condominio. Curioso anche si debba informare le persone che strade e oggetti non sono bagni pubblici. Anche la foto di questo avviso ha fatto tanto parlare ma soprattutto indignare.