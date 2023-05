Panni che puzzano in lavatrice: come rimuovere in poche mosse il cattivo odore

Ecco in che modo risolvere il problema dei panni che puzzano in lavatrice. Si tratta di un problema comune che in tantissimi vorrebbero evitare.

Vi sveliamo tutto sugli accorgimenti che dovreste adottare il prima possibile per evitare che i vostri panni puzzino all’interno della lavatrice. Si tratta di alcuni consigli davvero semplicissimi che bisogna seguire per ottenere un bucato profumato, morbido e gradevole al tatto e all’olfatto.

Panni che puzzano in lavatrice, perché

Quello dei panni che puzzano in lavatrice è uno dei problemi più comuni per le persone che si occupano della pulizia della casa. Anche quando sembra non esserci rimedio, in realtà vi riveliamo che c’è.

Bisogna seguire alcune raccomandazioni per riuscire a prevenire questo problema che a volte sembra irrisolvibile. Innanzitutto vi sveliamo che un modo per evitare che i nostri vestiti puzzino in modo eccessivo quando li laviamo in lavatrice è quello di lavarli non appena possibile.

Dovete evitare, quindi, di accumulare il bucato sporco e, invece, metterlo in lavatrice non appena notiate emani cattivo odore o sia macchiato. Prestate molta attenzione al cestello: potrebbe essere danneggiato, sporco e addirittura potrebbero essere presenti altri capi vecchi, come calzini, dimenticati.

Potrebbero essere anche questi fattori causa di cattivi odori. Non tutti lo sanno, ma i vestiti possono puzzare anche perché aggiungete troppo detersivo. L’eccesso di detersivo, infatti, può impedire ai capi di smaltirlo del tutto all’interno della lavatrice.

Si rivela molto importante, invece, usare il giusto quantitativo, in modo che il bucato risulti perfettamente pulito. Ecco che di seguito vi forniamo ulteriori raccomandazioni per ottenere un bucato al massimo della sua forma.

Ecco come evitare che il problema si presenti

Nel caso in cui i vostri capi siano molto sporchi, vi raccomandiamo di optare per dei lavaggi piuttosto lunghi in lavatrice. Soltanto in questo modo, infatti, eliminerete completamente i residui di sporco e quindi farete in modo che l’ammorbidente profumi i vostri vestiti.

Favorite anche le temperature basse: con il freddo, infatti, i capi si lavano meglio e riescono a rimuovere ogni residuo di sporcizia e di cattivi odori. Una volta terminato il ciclo di lavaggio, vi consigliamo di stendere immediatamente i vostri capi e di non aspettare delle ore.

Soltanto in questo modo non faranno puzza di umidità. Vi consigliamo anche di impiegare il bicarbonato di sodio in fase di prelavaggio e magari anche durante il lavaggio. Quest’ingrediente è un disinfettante naturale in grado di eliminare i cattivi odori e le tracce di sporco.

Aggiungere qualche grammo di bicarbonato all’interno della vostra lavatrice e vedrete come riuscirà ad amplificare l’effetto del detersivo. L’ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi e che è davvero molto importante è quello di pulire la vostra lavatrice.

Procuratevi dell’aceto e un panno in microfibra e passate entrambi questi occorrenti lungo tutto la superficie interna del cestello. Così rimuoverete i residui di sporco e i cattivi odori. Effettuate anche dei lavaggi a vuoto, di tanto in tanto, per permettere alla vostra lavatrice di pulirsi in modo ottimale.