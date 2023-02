Per i bookmaker a vincere il festival di Sanremo sarà Mengoni (di nuovo)

Da domani, prenderà il via ufficialmente e finalmente la 73esima edizione del festival di Sanremo, la kermesse sonora che ci terrà incollati allo schermo televisivo fino a tarda serata per cinque giorni di fila. Anticipata da un po’ di polemiche – quella sulla presenza di Volodymyr Zelensky e quella sulla presenza di Rosa Chemical -, vedrà in gara 28 cantanti (o gruppi), e a spiccare, secondo quasi tutti i boomaker, potrebbe essere nuovamente, come dieci anni fa, Marco Mengoni, anche se c’è l’incognita Lazza.

Ma gli amanti dei pronostici (e dei soldi facili), possono scommettere anche sullo share che riuscirà a raggiungere la quarta edizione guidata da Amadeus, su come andrà la serata delle cover, prevista per venerdì 10 febbraio, o, ancora, chi vincerà il premio della critica “Mia Martini”, che potrebbe vedere ancora una vittoria del duo Colapesce e Dimartino, poco quotati per la vittoria finale.

Le quote dei bookmaker incoronano Mengoni come vincitore del festival di Sanremo, ma attenzione a Lazza

Domani, a quest’ora, ci staremo gustando la prima puntata del festival di Sanremo, per la quarta volta di fila condotto da Amadeus, che per la 73esima edizione, però, si farà accompagnare da altre spalle, oltre al sempre presente Gianni Morandi, infatti, il direttore artistico della kermesse canora ligure sarà accompagnato da Chiari Ferragni (prima e ultima serata), Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani: insomma, non ci sarà solo la musica a tenerci compagnia per cinque serate.

Quanto a quella, però, che è sicuramente l’ingrediente principale e più importante, secondo i bookmaker c’è già un vincitore, ed è Marco Mengoni, che ha trionfato dieci anni fa, con “L’essenziale“, sul palco dell’Ariston. Sia per la Sisal, sia per Stanleybet.it, sia per Planetwin365, infatti, l’artista di Ronciciglione è pronto a fare il bis con la sua “Due vite“, ed è dato rispettivamente a 3, 2,85 e ancora 3, nelle quote.

Per l’azienda milanese, a condividere il podio con Mengoni ci saranno Ultimo (quotato a 3,5) con la sua “Alba” e Giorgia, la cui vittoria con “Parole dette male“, che bisserebbe il successo del 1995 con “Come saprei“, è data a 4. Dopo di loro, poi, c’è Lazza, il rapper milanese al debutto a Sanremo, che canterà “Cenere” e che potrebbe essere il vero outsider.

Per Stanleybet.it, infatti, ai piedi del podio, composto sempre dal cantante della provincia viterbese, dal cantautore romano e dall’altra artista sempre di Roma, gli ultimi due dati a 3,5, c’è proprio il giovanissimo, offerta a 10 contro Elodie e Madame, che invece farebbero guadagnare agli scommettitori 12 volte la quota messa sul piatto. È però per Planetwin365 che Jacopo Lazzarini potrebbe davvero insediare le prime tre posizioni, occupate sempre dai soliti noti, e infatti è quotato a 9, ancora una volta più dell’ex concorrente di Amici e della cantante vicentina.