Operazione di polizia a Bruxelles, si cercano sospetti armati

A Bruxelles si è tenuta un’ingente operazione della polizia che ancora è in corso per rintracciare alcune persone armate.

La zona dove sta succedendo ciò è la rue Boduagnat e proprio in quest’area si sarebbero rifugiati questi individui. Al momento la zona è transennata, vediamo cosa sta succedendo.

Operazione di polizia a Bruxelles

È in corso in queste ore un’operazione di polizia a Bruxelles, dove le autorità cercano insieme a Vigili del Fuoco e Federali, alcuni sospetti armati che si sarebbero nascosti in rue Boduagnat. A riportare la notizia sono stati i media locali e la zona è stata chiusa per consentire il lavoro delle forze dell’ordine.

Per le ricerche sono stati mobilitati circa 30 agenti e la zona è sorvolata anche dall’alto con un elicottero della polizia federale.

A causa delle forze speciali che sono in campo nel quartiere europeo di Bruxelles molte persone sono spaventate e non capiscono bene cosa sta succedendo. Molte strade limitrofe alla via citata pocanzi sono state chiuse ai civili.

Cosa è successo

Abbiamo poche informazioni su cosa sia accaduto veramente, da quello che è trapelato sembra che intorno alle 18 ci sia stato un incidente nel distretto europeo, questo è ciò che ha spiegato Willemien Baert, portavoce della Procura.

Si dice che diversi sospetti armati si siano rifugiati nella zona che ora viene setacciata da diversi dispiegamenti di forze armate, coadiuvate anche dai soccorsi. Attendiamo aggiornamenti.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO