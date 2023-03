Maxi aumento sullo stipendio, beati questi lavoratori: chi riceverà soldi in più

Per questi lavoratori è previsto un super aumento sullo stipendio: ma chi sono i fortunati e quanto percepiranno?

Una nuova importante notizia che riguarda l’aumento sullo stipendio di tutti gli insegnanti, per il 2023. Il Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro è stato firmato a novembre 2022. L’attesa è notevole da parte di tutti i collaboratori, infatti solo nel nuovo mese ci sarà un incremento da non sottovalutare attraverso il rinnovo della parte economica per categoria. Gli insegnanti si chiedono quando sarà a disposizione e si potrà notare questo aumento in busta paga.

Aumento sullo stipendio per questa categoria

Come evidenziano gli esperti, l’aumento sullo stipendio degli insegnanti per il 2023 sarà visibile sulla busta paga di aprile o maggio. Il Ministero lo ha riportato in una nota, mettendo l’accento sull’aumento pari a 124 euro per gli insegnanti.

Questo, sempre come dice il Ministero, deve essere interpretato come una dimostrazione per venire incontro alle loro esigenze, fino ad ora mai prese in considerazione. Il Governo afferma di essere già al secondo aumento in soli 6 mesi: i 23 euro si aggiungono ai 101 stanziati che saranno a disposizione nel mese di aprile o maggio.

Questi 23 euro in più per gli insegnanti sono il risultato di una integrazione voluta dal Ministero dell’Istruzione, in sede di rinnovo del contratto del triennio 2019-2020-2021. Un orientamento attraverso la quale si può notare un volere determinante, così che gli insegnanti possano continuare a lavorare con entusiasmo.

I protagonisti della categoria sono comunque in attesa del nuovo contratto e dei nuovi aumenti, al fine di poter dare uno stop definitivo a queste situazioni annose.

Aumenti busta paga 2023: importi e caratteristiche

Alcuni responsabili della scuola sono intervenuti in merito a questi aumenti e sulla data precisa entro la quale si potranno trovare i 23 euro in busta. Secondo quanto riportato dalle maggiori testate nazionali, ci sono 124 euro in arrivo in busta paga e poi un secondo aumento che arriverà non più tardi di sei mesi.

Gli esperti ricordano che tutti gli aumenti previsti sullo stipendio al loro si considerano in base all’ordine, anzianità e grado di istruzione. Nelle prossime settimane è previsto un incontro, così da poter avere tutte le conferme ufficiali sull’aumento della busta paga per gli insegnanti.

Ovviamente, questo è solo un primo step con aumenti che accompagnano verso un adeguamento delle buste paga. Tutto questo sino a quando non si potrà avere un contratto definito per il prossimo trimestre e lo stipendio vero e proprio. Gli importi, come accennato, varieranno a seconda del grado di anzianità e ruolo dell’insegnante stesso.

Il Governo e il Ministro dell’Istruzione sono a lavoro in queste ore per andare avanti con la contrattazione. Trovare il punto che possa rispondere a tutte le necessità degli insegnanti è importante, ma nel frattempo troveranno in busta un aumento tra aprile e maggio sino a nuove contrattazioni.