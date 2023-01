Rughe sulla bocca, inutile perdere tempo in creme: il rimedio è in dispensa

Esiste un ingrediente che ci fa levare tutte le rughe sulla nostra pelle senza ricorrere alle creme. Ecco di quale si tratta.

Una delle cose che più spaventa l’essere umano è il tempo, in quanto a volte non è sufficiente per poter realizzare i propri sogni o perché si perde tempo in qualche altra cosa aspettando il momento giusto per farne un’altra.

Così, ci si ritrova ad un certo punto della propria vita a domandarsi il perché si è scelti quella strada anziché un’altra e aa guardarsi indietro ma c’è chi è anche soddisfatto della propria vita.

Rughe: ecco il metodo casalingo per contrastarle

Il tempo che passa ci fa invecchiare e con lui anche il nostro corpo cambia e si possono formare delle rughe sulla nostra pelle che altro non sono che pieghe e solchi sul nostro viso.

Queste, si formano specialmente su pelli aride e poco elastiche e ci sono vari fattori che ne determinano la loro comparsa, quasi sempre genetici ma anche ambientali e possono essere di vario tipo.

A volte però, queste rughe non sono fastidiose, anzi tendono a valorizzare l’aspetto di una persona e a darle quell’aria di saggezza e di vita vissuta che la rende affascinante ma non tutti sono di questa idea.

La società, tende ad avere canoni di bellezza molto alti e specialmente nel mondo dello spettacolo avere delle rughe evidenti non è ben gradito e per questo molti personaggi famosi si sottopongono alla chirurgia estetica.

Con un po’ di botox e silicone, riempiono i solchi presenti sul viso e si ringiovaniscono la pelle, altri invece preferiscono con sottoporsi alla chirurgia e utilizzano delle creme che evitano la formazione o ne allenisce la comparsa.

Ma questi prodotti di cosmesi hanno un costo considerevole e spesso non sono efficaci come dicono di essere e ci ritroviamo ad aver speso soldi senza avere l’effetto che avevamo desiderato.

L’ingrediente che abbiamo tutti in dispensa

Ma non tutti sanno che per ridurre le rughe esiste un ingrediente che spesso è presente nelle nostre dispense e che utilizziamo per preparare i nostri piatti, specie nel periodo estivo.

Stiamo parlando del cetriolo che è utilizzatissimo nel mondo della cosmesi e viene comunemente utilizzato tagliato a fette sugli occhi per far si che questi si rilassino e che si evitano le borse e il gonfiore.

Ma per via della presenza di Vitamina K e Vitamina C presente al suo interno, il cetriolo riesce a combattere i radicali liberi e unito ad altri ingredienti può creare una maschera per il viso economica e funzionale.

Prima di tutto si taglia il cetriolo a fettine e si passa in un frullatore, poi dopo aver colato tutto in un colino, a questa crema andremo ad aggiungere dell’albume d’uovo e un cucchiaino di olio di oliva.

In questo modo possiamo cospargere il composto sul nostro viso e lasciarlo agire per 15 minuti per poi sciacquarsi con dell’acqua fredda e ripetere il tutto almeno due tre volte a settimana.

Col tempo vedremo che questa formula agirà nel migliore dei modi e le rughe tenderanno a rimpolparsi e a essere meno evidenti.