Pelé, avevate mai visto la bellissima moglie? Ha poco più di 50 anni | FOTO

Pelè, un calciatore molto amato da tutti, è venuto a mancare a 82 anni. Ecco sua moglie e la sua bellezza indiscutibile.

In questi giorni si è molto parlato di Pelè e della sua scomparsa dopo una grande lotta contro la sua malattia. Questa è la sua famiglia.

Pelè è la sua morte: un mito che resterà nella storia

Come si sa, Pelè è un volto molto noto in tutto il mondo, per questo la sua morte ha fatto tanto scalpore. Purtroppo la sua battaglia contro il cancro non gli ha lasciato scampo tanto che è morto proprio per questo a 82 anni.

E’ da anni ormai che l’uomo lottava contro un cancro al colon e era infatti ricoverato per questo presso l’Albert Einstein di San Paolo dal mese di Novembre. La notizia della sua morte è arrivata in modo ufficiale attraverso la stampa che ha appunto decretato il lutto in tutto il paese, proprio come segno di grande rispetto per questo grande uomo.

Pelè non è però solo una legenda del calcio, è anche stato un grande marito e padre di famiglia. Proprio sua figlia Kely Nascimento ha voluto condividere la sua sofferenza per la sua morte, su Instagram attraverso poche parole.

Parole di grande valore che, però, mettono in rilievo la grandezza di questo uomo anche come padre. Il Presidente eletto del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva allo stesso modo ha voluto spendere le sue parole riguardo la morte di Pelè, via Twitter.

Lo stesso ha scritto testuali parole:

“Pelé ci ha lasciato oggi. È andato in paradiso con Coutinho, suo grande compagno al Santos. Ora è in compagnia di tante stelle eterne: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona. Ha lasciato una certezza: non c’è mai stato un numero 10 come lui. Grazie Pelè“.

Parole insomma che fanno capire quanto fosse amato Pelè sia come uomo che come calciatore: ricordiamo che è infatti stato tre volte campione del mondo.

La famiglia di Pelè: i suoi figli e l’attuale moglie

L’uomo oltre ad aver lasciato grande dolore, ha anche lasciato la sua bella famiglia. I suoi sette figli e la sua bellissima moglie Marcia Cibele Aoki.

Conosciuto all’anagrafe come Edson Arantes do Nascimento, Pelè si è fatto valere non solo sul campo di calcio, ma anche su quello della sua vita. Nessuno infatti potrà mai dimenticare il numero 10 che per anni ha presenziato a varie partite di calcio, vincendo tre mondiali.

Allo stesso modo la sua famiglia non potrà mai dimenticarlo: la stessa che l’ha supportato in questi giorni difficili in ospedale.

Come detto Pelè è padre di ben sette figli con diversi matrimoni.

Questo fa capire quanto fosse circondato da tanto amore: in una foto postata da una delle sue figlie si intravedono infatti tante mani di figli e nipotini proprio intorno a lui mentre era in ospedale a lottare per la sua vita. Una vita che però ha perso.

Pelè, una vita piena di amore

Come accennato, Pelà ha diversi matrimoni alle spalle e da questi ha avuto i suoi più grandi gioielli.

Come anche lui stesso ha confermato durante la presentazione di un documentario su Netflix sulla sua vita, Pelè ha avuto molte relazioni e da alcune di queste ha avuto dei bambini.

Insomma Pelè amava il calcio ma anche le belle donne e di questo non ne ha fatto mai un mistero. La sua prima moglie è stata Rosemeri dos Reis Cholbi. Entrambi si sono conosciuti sin dalla giovane età, lei aveva solo 14 anni.

Pelè ha attuato un vero corteggiamento nei suoi confronti che è durato addirittura 8 anni, fino al 1966, anno in cui l’ha finalmente sposata. Il loro matrimonio è durato ben 16 anni e da lei ha avuto i suoi primi tre figli.

Kely, la primogenita, Edinho e Jennifer. Il ragazzo, degno figlio di Pelè, non ha potuto che seguire le sue orme e infatti ha giocato come calciatore professionista.

Oggi sappiamo che allena la Londrina.

Successivamente Pelè si sposò con Maria da Graça Meneghel una conduttrice televisiva, attrice e cantante. Il loro rapporto durò per 5 anni, ma a causa di vari tradimenti da parte di lui finì anche quello. La donna infatti mise fine alla storia perchè non ne poteva più.

Pelè all’età di 50 anni sposò Assiria Seixas Lemos, psicologa e cantante gospel più piccola di 16 anni.

Dalla donna ha avuto due gemelli Joshua e Celeste. Purtroppo però anche quest’unione è naufragata e terminata. I due infatti nel 2008 hanno divorziato.

Dopo anni però Pelè ha voluto ritentare e si è risposato dopo sei anni di fidanzamento con la sua ultima compagna Marcia Cibele Aoki.

La donna di origine giapponese è nota poichè si dedica all’importazione di forniture e attrezzature mediche proprio a San Paolo, dove Pelé è stato ricoverato.

La loro storia fin da subito ha destato scalpore per la grande differenza di età esistente tra loro. Si parla di 25 anni di differenza. Nonostante questo i due sono rimasti insieme fino alla fine.

La donna è infatti rimasta accanto a lui fino ai suoi ultimi momenti di vita. Questa è una donna davvero molto bella e ha all’incirca 50 anni.

Pelè ha avuto altri figli, però fuori dal matrimonio.

Sandra Machado, una sua figlia che però non ha mai riconosciuto e che è morta nel 2006 a causa di un cancro, senza aver mai conosciuto suo padre di persona. La stessa scrisse un libro che si intitolava “La figlia che il re non voleva”.

Pelè ebbe anche Flavia, che nacque dalla sua relazione con la giornalista Lenita Kurtz.

Sicuramente Pelè ha avuto una vita piena di tutto, ma soprattutto piena di donne. Lui stesso in varie interviste non ha mai negato questo. Per questo possiamo dire che ha avuto una vita sentimentale movimentata proprio come quella lavorativa.

Come lui stesso ha ammesso, come padre non è stato molto presente, perchè sempre fuori per lavoro. Nonostante questo alla sua morte erano tutti vicino a lui per dargli l’ultimo saluto. Perchè Pelè era veramente amato da tutti.

Pelè è un uomo che ha fatto e dato tanto nel corso della sua esistenza e non solo come calciatore e i suoi figli ne sono la prova.