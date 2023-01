Nuovo bonus 1000 euro, lo vogliono tutti: come e chi può presentare domanda

È arrivato un nuovo bonus da 1000 euro che apre l’anno con grande positività. Questi sono i soggetti che possono richiederlo.

È in arrivo un nuovo bonus 1.000 euro ed è sicuramente una buona notizia per gli italiani. Nonostante si pensasse che non venissero più erogati dei nuovi bonus nel nuovo anno e con il nuovo Governo, la Meloni ha voluto invece introdurre strumenti interessanti per ogni tipo di categoria.

Questi aiuti sono studiati per dare la possibilità ai cittadini e a non dover rinunciare a qualcosa durante l’anno. Se il 2022 è stato pesante sotto ogni punto di vista economico e sociale, il 2023 parte con una nota positiva voluta proprio dall’Esecutivo. Di cosa tratta questo nuovo bonus e chi sono i fortunati che possono beneficiarne?

Novità 2023: ci sono nuovi aiuti per tutti?

L’ex Governo di Mario Draghi ha voluto contrastare l’emergenza degli anni passati con l’introduzione di bonus e aiuti. Alcuni di questi sono stati contestati e altri presi in eredità dal nuovo Governo, rielaborando i vari punti al fine di poter aiutare in modo concreto le varie categorie di cittadini.

La situazione che la Meloni si è ritrovata dover valutare non è stata delle migliori. Il 2022 è stato un susseguirsi di emergenze con i rincari che hanno messo al tappeto non solo le aziende ma anche i privati. Il nuovo anno e la nuova Legge di Bilancio sono volte ad una positività, cercando di arrivare ad un sistema completo di aiuti e bonus di ogni tipologia.

Uno di questi è pari a 1.000 euro ed è stato studiato per una determinata platea di soggetti che rispondono ad alcuni requisiti. Come fare domanda? Facciamo subito chiarezza.

Nuovo bonus 1.000 euro: a chi è rivolto?

Ci sono, come anticipato, vari e nuovi strumenti che vengono messi a disposizione per ogni tipo di categoria. Il nuovo bonus 1.000 euro è rivolto ai giovani ed è in sostituzione del 18 App – Bonus Cultura.

È bene evidenziare che si tratta di un aiuto con importo variabile dai 550 ai 1000 euro, mirata solo per coloro che sono nati nel 2004 il cui importo viene determinato dall’ISEE e dal reddito. Non solo, viene valutato anche il merito scolastico con erogazione attraverso la Carta G che entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

Andando nello specifico:

Il reddito ISEE non dovrà superare i 35mila euro

La Votazione all’esame di maturità dovrà essere stata registrata a 100/100.

Se il soggetto rispetta solo uno dei due requisiti di cui sopra, l’importo del bonus sarà di euro 500. Al contrario, se rispetta entrambi allora il bonus sarà di 1.000 euro.

La somma erogata potrà essere usata solo per l’acquisto di libri, biglietti per il cinema e il teatro oppure frequentare dei corsi come da dettaglio che si trova sul sito ufficiale del Ministero. Tutti i ragazzi possono quindi fare la domanda presentando i documenti richiesti, in attesa di avere la Card attiva già da inizio di quest’anno.