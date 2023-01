Dov’è il cucciolo nella foto? Solo chi è un genio ci mette 10 secondi per trovarlo

Solo un vero genio riesce ad individuare la presenza di un cucciolo di cane all’interno dell’immagine. Ecco dove si trova.

Nell’immagine in questione vediamo un ambiente pittoresco che infonde calma e tranquillità per via della presenza dei colori vividi e per la presenza di verde che infonde calma e serenità.

Non tutti però, si sono accorti che in questo panorama è presente un cucciolo. In particolare si tratta di un cucciolo di cane che si confonde con i colori e gli elementi presenti nell’immagine.

Cucciolo: riesci ad individuare in soli 10 secondi la presenza di un cagnolino all’interno dell’immagine?

Questo accade perché la nostra mente viene confusa dall’illusione ottica, ossia dalla presenza di elementi e di colori che tendono a confondere la realtà e a storpiarla a tal punto da far confondere le cose intorno a noi.

Per questo motivo, vengono spesso messi a disposizione questi tipi di test che aiutano a sviluppare la mente e ad aiutarci ad individuare quello che ci circonda a tal punto da mettere in risalto il nostro intelletto.

Infatti, una volta individuata la soluzione e aver notato il cane, questa informazione rimarrà nella nostra mente e ogni qualvolta rivedremo l’immagine ci tornerà alla mente la sua posizione e lo scoveremo in un istante.

Ma anche chi non ha mai visto la foto riesce ad individuarlo e chi trova la soluzione entro 10 secondi è considerato un vero e proprio genio oltre che ad essere una persona che tende a guardarsi attorno.

Infatti, solo chi tende a notare tutto quello che ci circonda e a guardare ogni minimo particolare riesce in così poco tempo a notare la presenza del cane i cui colori tendono a farlo mimetizzare con tutto il resto.

La soluzione del test visivo

La soluzione, non è semplice ma neanche impossibile e riguardando attentamente l’immagine possiamo notare la presenza di un cucciolo di cane, di razza Basset Hound in basso a sinistra.

Il cagnolino si trova all’estremità dell’immagine su di un sentiero e sembra voler nascondersi tra l’erba e pertanto non è facilissimo individuarlo in un primissimo istante a colpo d’occhio.

Inoltre i colori del suo manto, bianco, beje e nero sono molto chiari e vanno a confondersi con i colori del sentiero che tendono ad essere sul giallino e quindi a mescolarsi assieme a quelli dell’amico a quattro zampe.

Non vi resta che mettere alla prova i vostri amici e capire chi di loro è attento a tutto quello che c’è intorno a noi e chi invece riesce a farsi ingannare facilmente per via delle illusioni ottiche.

Questi test, oltre ad aiutare la mente e a farci vedere la realtà delle cose, vengono anche utilizzati per testare il grado di attenzione dei candidati ad un concorso o ad un colloquio di lavoro.

Quindi, è consigliabile, di tanto in tanto, cimentarsi in questo tipo di test affinché non ci si faccia trovare impreparati qualora ci ritrovassimo davanti a degli indovinelli del genere. In questo modo stupiremo tutti quanti e potremo anche giovarne per il futuro.