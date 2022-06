Paura per Stash e i The Kolors: incidente stradale prima del concerto

Paura per i membri del gruppo The Kolors prima del concerto in Molise. Si sono scontrati con un camion che viaggiava contro mano, ma per fortuna nessuno di solo si è ferito.

A raccontare lo spaventoso evento è stato Stash, il capogruppo della band dei The Kolors, attraverso il suo profilo Instagram.

Il giovane cantante ha pubblicato nelle storie della piattaforma social delle foto che raffigurano i danni provocati dallo scontro, ma per fortuna i ragazzi stanno bene.

Un vetro rotto e un grande spavento sono stati gli unici danni riportati.

L’incidente in autostrada

Il 16 giugno era in programma una tappa in Molise per continuare i concerti del “Summer Tour 2022” della band, ma qualcosa è andato storto.

Vediamo cosa è successo.

Viaggiando in macchina, direzione Venafro, in provincia di Isernia, il gruppo composto dai tre artisti, si è ritrovato a dover fronteggiare un camion che viaggiava contro mano.

I danni per fortuna sono stati riscontrati solo all’autoveicolo.

A rassicurare i fan è stato proprio il giovane Antonio Stash Fiordispino sul proprio profilo instagram. “Stiamo tutti bene per fortuna. Siamo solo un po’ in ritardo“- queste le parole del cantante neomelodico del gruppo, per informare i suo pubblico che il concerto sarebbe iniziato un pò in ritardo.

Il concerto in Molise

Il famoso e richiestissimo gruppo dei The Kolors è attualmente impegnato in un tour nazionale, così da riprendere le buone abitudini, dopo lo stop forzato causato dal Covid.

Dopo due anni di divieti, i giovani, hanno da poco pubblicato le date che li vedranno impegnati fino all’8 settembre, dove concluderanno il tour con l’ultimo concerto in Sardegna.

Negli ultimi 10 anni i The Kolors hanno scritturato tre album e pubblicato diversi singoli di successo, tra cui “Blackout” uscito nel 2022. Ad oggi sono uno dei gruppi italiani di maggior successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Il concerto in Molise del fantastico trio composto da Antonio Stash Fiordispino, che è la voce e il chitarrista della band, Alex Fiordispino batterista, e Daniele Mona percussionista del gruppo, non è stato certamente annullato, ma leggermente ritardato di qualche minuto.

Passata la paura per il recente accaduto, la giovane band, celebre per aver vinto nel 2015 la 14° edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha concluso il concerto come da programma.

Una folla di fan li ha accolti calorosamente sul palco per cantare e ballare insieme a loro tutte le canzoni della band a squarciagola.

Ad aprire il concerto leggermente in ritardo è stato Crytical, l’ex allievo di Amici 21.

Insomma, nonostante lo spavento, hanno infuocato il palco come sempre.